Erzbischöfe zeigen sich besorgt über Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern

Kirchenvertreter haben besorgt auf das Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern reagiert. In einer am Sonntagabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung werteten die katholischen Erzbischöfe von Hamburg und Berlin, Stefan Heße und Heiner Koch, das Ergebnis als "Alarmsignal für die Politik". Die in der vergangenen Zeit "erkennbar gewordenen Ängste und Sorgen der Menschen müssen ernst genommen werden", forderten die Kirchenmänner, zu deren Erzbistümern das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gehört.

"Lösungen dafür müssen sich in Debatten und Kompromissen des parlamentarischen Alltags wiederfinden", schrieben Heße und Koch. "Dabei brauchen wir aber weniger Polarisierungen und mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt." Basis dafür müssten die "in der unantastbaren Würde aller Menschen verankerten Grundrechte" sein.

Auf die rechtspopulistische AfD, die in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Stand auf 20,8 Prozent kam und damit zweitstärkste Kraft wurde, gingen die Erzbischöfe in ihrer Erklärung nicht namentlich ein. Demoskopen zufolge hat die Partei vor allem von der Unzufriedenheit mancher Wähler mit der Flüchtlingspolitik profitiert.