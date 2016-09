EU-Außenminister tagen zu Krisenherden Syrien und Ukraine sowie zur Türkei

Bei ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause beraten die EU-Außenminister über die Krisen in Syrien und der Ukraine sowie die Lage nach dem Putschversuch in der Türkei. Die Minister der 28 EU-Staaten kommen am Freitagmittag (13.00 Uhr) in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zu zweitägigen Gesprächen zusammen.

Für Samstag ist ein Treffen mit dem türkischen Europaminister Ömer Celik geplant. Dabei dürfte es auch um die Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise und das jüngste Vorgehen der türkischen Armee in Syrien auch gegen kurdische Kämpfer gehen. Zentrales Thema sind zudem die Hindernisse für die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens für die Ukraine.