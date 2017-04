EU-Außenminister tagen zu Syrien und Jemen

Die EU-Außenminister befassen sich am Montag bei ihrem Treffen in Luxemburg mit der Lage im Syrien-Konflikt. Die Minister wollen eine längerfristige Strategie verabschieden, die auch ein umfassendes Angebot für Wiederaufbau-Hilfe nach einem Ende des Konflikts umfasst. Zudem bereiten die europäischen Chefdiplomaten eine internationale Syrien-Hilfskonferenz vor, die von der EU am Mittwoch gemeinsam mit den Vereinten Nationen in Brüssel veranstaltet wird.

Weiteres Thema auf der Tagesordnung ist die Lage im Bürgerkriegsland Libyen und der gewaltsame Konflikt im Jemen. Als Gast nimmt der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, an dem EU-Treffen teil.