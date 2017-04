EU-Binnenmarktkommissarin warnt London vor überzogenen Forderungen bei Brexit

Vor dem ersten Gespräch der britischen Premierministerin Theresa May mit den Brexit-Chefunterhändlern der Europäischen Union hat die EU-Binnenmarktkommissarin Elzbieta Bienkowska London vor überzogenen Forderungen gewarnt. "Es gibt zwei Seiten am Verhandlungstisch. Und Großbritannien ist kleiner und seine Wirtschaft schwächer als die der Europäischen Union", sagte Bienkowska der "Welt" vom Mittwoch. Für Großbritannien werde es "keine Rosinenpickerei" geben.

Die EU-Kommissarin zeigte sich überzeugt, dass ein harter Brexit für Großbritannien "viel schmerzhafter" werde als für Europa - wenn "die EU-Mitglieder zusammenhalten". Mit Blick auf die britische Verhandlungsstrategie kritisierte sie, "dass wir immer, wenn wir in der Kommission geglaubt haben, es gebe im Verhältnis zu Großbritannien ein Stück Klarheit oder Berechenbarkeit, eines Besseren belehrt wurden". So habe May unerwartet eine vorgezogene Parlamentswahl für den 8. Juni angesetzt.

Bienkowska erinnerte außerdem daran, dass vergangenes Jahr noch angenommen worden sei, dass Großbritannien im Verhältnis zur EU künftig einen Sonderstatus wie die Schweiz oder Norwegen bekommen könne. Im Januar habe May aber überraschend einen "harten Brexit" angekündigt, also ein vollständiges Ausscheiden aus dem Binnenmarkt. "Ich verstehe das bis heute nicht", sagte Bienkowska der "Welt". "Glaubt man denn in Großbritannien tatsächlich, als isolierte Insel leben zu können?"

May empfängt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier am Mittwochabend zu einem Arbeitsessen in London, um über das weitere Vorgehen bei den Brexit-Verhandlungen zu sprechen.

Ende März hatte die britische Premierministerin offiziell den Austritt ihres Landes aus der EU beantragt. Damit trat eine zweijährige Frist in Kraft, innerhalb der die Bedingungen des Austritts verhandelt werden müssen. Die Staats- und Regierungschefs der EU ohne Großbritannien wollen am Samstag in Brüssel die Leitlinien der Austrittsverhandlungen festlegen.

Die eigentlichen Verhandlungen dürften aber erst nach der Parlamentswahl im Juni beginnen. Die Anti-Brexit-Aktivistin Gina Miller startete am Mittwoch mit Gleichgesinnten die Kampagne "Best for Britain" (Das Beste für Großbritannien), die Parlamentskandidaten unterstützt, die sich für eine stärkere Beteiligung des britischen Parlaments an den Brexit-Verhandlungen einsetzen wollen.

Anders als derzeit vorgesehen wollen die Kampagnenführer, dass das Parlament nicht nur vor Abschluss eines Brexit-Abkommens mit der EU darüber abstimmt, sondern auch Änderungen verlangen und das Abkommen durch eine Verweigerung seiner Zustimmung zu Fall bringen kann. Die Kampagne wird über einen Spendenaufruf im Internet finanziert und sammelte bereits 285.000 Pfund (335.000 Euro) ein.

Miller, die in London einen Investmentfonds leitet, hatte vor Gericht erstritten, dass die britische Regierung die Verhandlungen über den EU-Austritt nur mit Zustimmung des Parlaments einleiten durfte. Dafür war Miller von Brexit-Befürwortern massiv angefeindet worden. Eine Kandidatur bei der kommenden Parlamentswahl schloss sie aus.