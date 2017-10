EU-Chefs stärken Spaniens Regierung im Katalonien-Konflikt den Rücken

Die spanische Zentralregierung kann im Katalonien-Konflikt mit der Unterstützung der EU-Partnerländer rechnen. Zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel stellten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der französische Präsident Emmanuel Macron und weitere EU-Chefs klar hinter die Position der Regierung in Madrid. Bei dem zweitägigen Treffen wollten die Staats- und Regierungschefs auch über das Verhältnis zur Türkei und die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien beraten.

Der Konflikt um das Unabhängigkeitsstreben Kataloniens stand offiziell zwar nicht auf der Tagesordnung des zweitägigen Spitzentreffens. Merkel sagte aber vor Beginn der Gespräche: "Wir schauen dort sehr genau hin und unterstützen die Position der spanischen Regierung." Dies sei "eine Position, die parteiübergreifend eingenommen" werde. Macron sagte, die Staats- und Regierungschefs würden "eine Botschaft der Einigkeit" zum Thema Spanien aussenden.

Unter die Brüsseler Solidaritätsbekundungen an Madrid mischte sich auch die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts. "Gewalt ist keine Antwort", sagte der belgische Premierminister Charles Michel. "Für einen Europäer gehört es sich, zum politischen Dialog aufzurufen, wenn es eine politische Krise gibt." Kanzlerin Merkel mahnte eine Lösung "auf dem Boden der spanischen Verfassung" an.

Madrid hatte der katalanischen Regionalregierung eine Frist bis Donnerstagmorgen gesetzt, um formell den Verzicht auf die Unabhängigkeit zu erklären. Barcelona kam dieser Forderung aber nicht nach.

Neben der Katalonien-Krise wollen sich die EU-Chefs in Brüssel auch mit dem Stand der Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens beschäftigen. Die britische Premierministerin Theresa May mahnte in Brüssel zu raschen Fortschritten in den Verhandlungen bis Jahresende.

Anders als von London erhofft, wird der Gipfel noch nicht grünes Licht für den Übergang in die zweite Verhandlungsphase zu den künftigen Beziehungen geben. Merkel sagte, die bisherigen Fortschritte seien dafür "nach jetzigem Stand noch nicht ausreichend". Hauptgrund für die Verzögerung sind fehlende Fortschritte in den Gesprächen über die Finanzforderungen der EU an Großbritannien.

Als erstes berieten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag über die Flüchtlingskrise. Hier wollen sie laut dem Entwurf der Gipfelerklärung die weitere Unterstützung für Italien auf der zentralen Mittelmeerroute betonen und die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit mit dem Durchgangsland Libyen. Angesichts des Anstiegs der Flüchtlingszahlen auf den Routen nach Spanien und Griechenland soll die Situation dort "genau beobachtet" werden.

Offiziell verabschieden soll der Gipfel auch Beschlüsse zu einer beschleunigten Digitalisierung Europas, die von den Staats- und Regierungschefs bereits im September bei einem informellen Treffen in Estland vereinbart wurden. Damals hatten sie diesen Bereich zur Chefsache erklärt, damit Europa in diesem rasant wachsenden Wirtschaftsbereich nicht weiter abgehängt wird.

Bekräftigen will der Gipfel auch die Absicht, bis Jahresende den Startschuss für eine echte Verteidigungsunion zu geben. Dabei soll notfalls auch nur eine Gruppe von Mitgliedstaaten vorangehen.

Am Abend sind Gespräche zum Umgang mit Nordkoreas Atomprogramm und dem von US-Präsident Donald Trump kritisierten Atomabkommen mit dem Iran geplant.

Auf deutschen Wunsch steht auch die Zukunft der Beitrittsgespräche mit der Türkei auf dem Programm. Merkel übte scharfe Kritik an der Lage von Demokratie und Menschenrechten und kündigte an, sich dafür einzusetzen, dass die Finanzhilfen der EU für einen möglichen Beitritt des Landes "eingeschränkt werden".