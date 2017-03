EU-Chefs suchen auf Gipfel nach Einigkeit

Nach dem Eklat um Polens Boykotthaltung auf dem EU-Gipfel suchen die Mitgliedstaaten nach einem Weg aus der Zwietracht. Die Staats- und Regierungschefs der EU nahmen am Freitag in Brüssel ihre Beratungen über die Zukunft der Staatengemeinschaft ohne Großbritannien auf. Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung einer gemeinsamen Erklärung für den bevorstehenden EU-Jubiläumsgipfel in Rom, von dem ein neuer Impuls für die Zukunft der Union ausgehen soll.

Auch Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo nahm an den Gesprächen teil. Ihr Land hatte am Donnerstag aus Protest gegen die Wiederwahl des polnischen Ratspräsidenten Donald Tusk Entscheidungen des Gipfels durch sein Veto blockiert und so das von vielen EU-Ländern gewünschte Signal der Einigkeit verhindert.

Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel sprach von einer "Trotzreaktion". Polen habe sich "nicht wie ein Erwachsener" benommen, sagte er. Dies dürfe "nicht der Dauerzustand der EU" sein.

Bei allem Ärger über die Haltung Polens bemühten sich die EU-Chefs um eine Einbindung des größten osteuropäischen Landes. Österreichs Kanzler Christian Kern zeigte sich überzeugt, dass die Blockade Polens eine "Episode" sein werde. Er sehe "keinen Sinn" darin, "dass wir uns da jetzt beleidigt in eine Ecke zurückziehen".

Die Benelux-Länder kündigten eine gesonderte Einladung an die vier Länder der Visegrad-Gruppe - Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei - an, um über gemeinsame Vorstellungen über die Zukunft Europas zu beraten. Bettel sagte, die Botschaft an die Osteuropäer laute: "Zusammen sind wir stärker."

Bevor der Gipfel zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge am 25. März in Rom ein Signal der Einigkeit aussenden kann, stehen den EU-Ländern noch schwierige Verhandlungen über den Inhalt der geplanten Erklärung bevor.

Deutschland und Frankreich schwebt als Zukunftsmodell ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten vor, in dem Länder im kleineren Kreis die Integration vorantreiben. Osteuropäische EU-Länder wie Polen lehnen dies ab: Sie fürchten, bei dieser Entwicklung zurückzufallen und zu EU-Mitgliedern zweiter Klasse zu werden.

Eine Einigung auf die Abschlusserklärung von Rom wurde auf dem Brüsseler Gipfel noch nicht erwartet. Der Text soll in den kommenden Wochen auf Fachebene fertiggestellt werden.

Ein Diskussionsentwurf, der AFP in Brüssel vorlag, greift das Modell der unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf. Die EU-Länder wollten zusammenarbeiten, "um das gemeinsame Wohl zu fördern, wobei einige von uns in manchen Bereichen enger, weiter und schneller vorgehen", heißt es darin. Die EU sei eine "ungeteilte und unteilbare Union", heißt es in dem Entwurf. Sie "arbeitet zusammen, wenn immer das möglich ist".

Ein Sprecher von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mahnte die EU-Staaten vor dem Gipfel in Rom zur Einigkeit: "Alle Wege führen nach Rom, aber nach Rom gibt es nur einen Weg - den der Einigkeit."

Als Anregung für die weitere Diskussion hatte Juncker kürzlich ein "Weißbuch" mit fünf "Szenarien" zur Zukunft der Union bis zum Jahr 2025 vorgelegt. Sie reichen von "Weiter so wie bisher" bis zu "Viel mehr gemeinsames Handeln".