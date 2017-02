EU-Gipfel einigt sich auf Strategie in libyscher Flüchtlingskrise

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen in der Flüchtlingskrise im zentralen Mittelmeer Entschlossenheit demonstrieren: Sie vereinbarten bei ihrem Gipfel am Freitag in Malta zehn "Prioritäten" zur Unterstützung des nordafrikanischen Transitlandes Libyens. Die Einrichtung von Flüchtlingslagern in Libyen fordern sie zwar selbst nicht. Sie begrüßen aber ausdrücklich eine Vereinbarung Italiens mit Libyen, die dies zum Ziel hat.

Der Gipfel zeigte sich "entschlossen, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Migrationsströme entlang der Route im zentralen Mittelmeer zu verringern", wie es in einer Erklärung heißt. Sie verwies darauf, dass dieses Jahr bereits mehrere hundert Menschen bei dem Versuch gestorben sind, nach Europa zu gelangen, und auf das bevorstehende Frühjahr, wenn die Flüchtlingszahlen wegen des besseren Wetters erfahrungsgemäß steigen.

Die Lage der Flüchtlinge in Libyen sei "dramatisch", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Auftakt des Treffens. Deshalb müsse die EU "genauso vorgehen" wie bei der Türkei, mit der die Europäer im vergangenen Jahr einen Flüchtlingspakt geschlossen hatten. Er hatte die Ankunftszahlen in Griechenland drastisch gesenkt.

Der EU-Gipfel sagt Libyen nun verstärkte Hilfe bei Ausbildung und Ausrüstung seiner Küstenwache zu, um wirksamer gegen Schmuggler auf der Route nach Italien vorzugehen. Helfen will die EU auch, den Schutz der Landgrenzen zu Nachbarländern zu verbessern.

Darüber hinaus sollen internationale Organisationen unterstützt werden, um "angemessene Aufnahmekapazitäten und -bedingungen für Migranten in Libyen" zu schaffen. Die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat soll gefördert werden.

Nach dem EU-Türkei-Abkommen war Italien im vergangenen Jahr wieder Hauptankunftsland in der EU geworden. 181.000 Flüchtlinge trafen dort 2016 ein - so viele wie nie zuvor.

Die Gipfelerklärung verweist zudem auf eine durch Italien und Libyen am Donnerstag vereinbarte Absichtserklärung zur Flüchtlingskrise, die deutlich weiter als die eigentlichen EU-Beschlüsse geht. Die EU "begrüßt" diese aber ausdrücklich und zeigt sich bereit, Italien bei ihrer Umsetzung "zu unterstützen".

Italien und Libyen streben nach der Absichtserklärung "sofortige Lösungen" in der Flüchtlingskrise an. Libyen wurde dabei Geld, die beschleunigte Ausbildung der Küstenwache und Ausrüstung versprochen.

Vereinbart wurden auch "vorübergehende Aufnahmelager in Libyen unter ausschließlicher Kontrolle des libyschen Innenministeriums". In sie sollen Flüchtlinge zur Abschiebung in ihre Heimatländer oder bei einer freiwilligen Rückkehr gebracht werden. Finanziert werden sollen sie zunächst durch Italien und gegebenenfalls später auch durch EU-Gelder. Italien sagt auch die Ausbildung des Personals für die Lager zu, um "einschlägige Standards" im Umgang mit Flüchtlingen einzuhalten.

Gegen Flüchtlingslager in Libyen gibt es bisher bei mehreren EU-Staaten wegen der chaotischen Lage in dem nordafrikanischen Land Vorbehalte. Libyen wird trotz einer im vergangenen Jahr gebildeten Einheitsregierung in weiten Teilen von bewaffneten Milizen kontrolliert. Hilfsorganisationen sehen Flüchtlinge schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt.

Die EU sieht sich in der Libyen-Frage aber massiv unter Druck: Nach Angaben von EU-Vertretern gibt es Schätzungen, wonach derzeit 300.000 bis 350.000 Flüchtlinge in Libyen auf die Überfahrt nach Europa warten.