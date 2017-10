EU-Gipfel tagt zu Flüchtlingskrise, Nordkorea und Türkei

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten bei ihrem Gipfeltreffen heute zunächst über die Digitalisierung, die Flüchtlingskrise und die Verteidigungspolitik (15.00 Uhr). Am Abend sind Gespräche zum Umgang mit Nordkoreas Atomprogramm und dem von US-Präsident Donald Trump kritisierten Atomabkommen mit dem Iran geplant. Auf deutschen Wunsch steht auch die Zukunft der Beitrittsgespräche mit der Türkei auf dem Programm.

Überschattet werden dürfte das zweitägige Treffen durch die Katalonien-Krise, auch wenn diese offiziell nicht Thema ist. Da am Mittwoch das eigentliche Gipfel-Gebäude zum zweiten Mal binnen weniger Tage wegen "giftiger Dämpfe" in der Küche evakuiert werden musste, wurde das Treffen kurzfristig in das Nebengebäude verlegt. Am Freitag befassen sich die Staats- und Regierungschefs ohne Großbritannien dann mit den Brexit-Verhandlungen.