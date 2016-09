EU-Kommissarin Malmström wirft TTIP-Gegnern Verbreitung von Unwahrheiten vor

Vor den Großdemonstrationen gegen die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada hat EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström den Gegnern vorgeworfen, Unwahrheiten zu verbreiten. "Viele TTIP-Gegner halten es mit der Wahrheit und Fakten nicht so genau", sagte Malmström der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe). In der Debatte um das geplante TTIP-Abkommen mit den USA und das bereits ausgehandelte Ceta-Abkommen mit Kanada gebe es "viele Missverständnisse, Schauermärchen und Lügen".

Malmström widersprach dem Vorwurf, die Verhandlungen seien undurchsichtig. "Dies sind die transparentesten Handelsgespräche aller Zeiten", sagte sie. Die Schwedin forderte die Regierungen der EU-Staaten auf, mehr für TTIP zu werben. Mit einem Abschluss der TTIP-Verhandlungen vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama am 19. Januar rechnet Malmström nach eigenen Angaben nicht. Bisher sei keines der 30 Kapitel des Vertrags abgeschlossen, sagte sie der "Bild"-Zeitung.

Die EU-Kommissarin warnte zugleich vor einem Scheitern des Ceta-Abkommens mit Kanada. "Es abzulehnen, wäre ein schreckliches Signal an die Welt", sagte sie mit Blick auf die anstehende Ratifizierung in den nationalen Parlamenten. "Mit wem könnten wir dann überhaupt noch Abkommen schließen, wenn nicht mit einem so engem Partner wie Kanada?"

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley warf den Ceta-Gegnern Voreingenommenheit vor. "Teile der Öffentlichkeit haben sich schon vor langer Zeit festgelegt, Ceta abzulehnen", sagte sie der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). "Das ist schwierig, weil dadurch die wirklich positiven Entwicklungen der letzten Monate gar nicht mehr nachvollzogen wurden."

Die SPD habe immer den direkten Austausch mit Befürwortern und Gegnern gesucht und Transparenz hergestellt, sagte Barley. "Unsere Entscheidung über Ceta haben wir uns nicht leicht gemacht. Durch unsere Vorschläge kann Ceta ein besseres Abkommen werden."

SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel steht TTIP kritisch gegenüber, wirbt aber für Ceta. In seiner Partei sind beide Abkommen umstritten, am Montag soll ein Parteikonvent beschließen, wie sich die SPD zu Ceta verhält. Für Samstag hat ein breites Bündnis aus Verbänden und Gewerkschaften sowie Kirchen und Parteien in sieben deutschen Städten zu Demonstrationen gegen die Abkommen aufgerufen.