EU-Kommission berät über mögliche Sanktionen wegen Polens Justizreform

Die EU-Kommission berät am Mittwoch über mögliche Sanktionen gegen Polen wegen der umstrittenen Justizreform (Pressekonferenz am Mittag). Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans hatte der rechtskonservativen Regierung in Polen vergangene Woche eine "systematische Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit" vorgeworfen. Er drohte dabei mit Vertragsverletzungsverfahren oder sogar mit der Einleitung eines Stimmrechtsentzugs auf europäischer Ebene.

In ihrer Entscheidung will die Brüsseler Behörde nun aber auch das Veto von Polens Präsident Andrzej Duda gegen einen Teil der Vorhaben berücksichtigen, wie EU-Justizkommissarin Vera Jourova am Dienstag sagte. Timmermans selbst hatte vergangene Woche gesagt, die Kommission könne erst eine Entscheidung treffen, wenn die umstrittenen Gesetze offiziell verabschiedet seien.