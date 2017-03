EU-Parlament hebt Immunität von Marine Le Pen auf

In einer Affäre um Gräuelfotos der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das Europaparlament die Immunität von Front-National-Chefin Marine Le Pen aufgehoben. Die EU-Abgeordneten gaben am Donnerstag einem entsprechenden Antrag der französischen Justiz statt. Die rechtsextreme EU-Abgeordnete und französische Präsidentschaftskandidatin hatte Ende 2015 Gräuelfotos von IS-Opfern über den Kurzbotschaftendienst Twitter verbreitet.