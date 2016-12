EU-Parlamentspräsident Schulz fordert von Europa Respekt für Trump

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat von den Europäern gefordert, den künftigen US-Präsidenten Donald Trump mit Respekt zu behandeln. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag, Trump sei der frei gewählte Präsident der Vereinigten Staaten und müsse auch als solcher betrachtet werden. "Wir sollten den Respekt, den Donald Trump und seine Regierung erwarten, auch an den Tag legen."

Er sei davon überzeugt, dass die USA ein "berechenbarer Partner bleiben - auch in der Nato", sagte Schulz. Gleichzeitig gewinne Europa wieder an Attraktivität.

Das aus der Wahl hervorgegangene Wahlleutekollegium stimmt am Montag über den künftigen US-Präsidenten ab. Die Wahlleute sind zwar nicht zwingend an das Wahlergebnis vom 8. November gebunden, es gilt aber als sicher, dass das "Electoral College" Trump wählt. Die Stimmen werden erst in zweieinhalb Wochen ausgezählt.