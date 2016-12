EU-Sanktionen gegen Russland wegen Ukraine-Krise werden verlängert

Die EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise werden verlängert. Die 28 Staats- und Regierungschefs der EU einigten sich am Donnerstag beim Gipfel in Brüssel auf eine Verlängerung der Strafmaßnahmen um weitere sechs Monate, wie EU-Diplomaten sagten. Sanktionen gegen Moskau wegen des blutigen Syrienkonflikts zeichneten sich dagegen nicht ab.

Die EU hat wegen der Unterstützung Moskaus für prorussische Separatisten in der Ukraine seit 2014 umfangreiche Wirtschaftssanktionen verhängt. Ihre Lockerung oder Aufhebung machen die EU-Staaten von Fortschritten bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens abhängig.

Ohne Verlängerung wären die Strafmaßnahmen Ende Januar ausgelaufen. Sie sollen jetzt um ein halbes Jahr verlängert werden. Ein Diplomat in Brüssel sprach von einer "politischen Einigung" beim Gipfel. An einem formellen Beschluss solle ab Freitag gearbeitet werden, damit er vor Weihnachten stehe. Dies erfolgt über ein schriftliches Zustimmungsverfahren zwischen den Hauptstädten. Aus EU-Kreisen hieß es, die Entscheidung werde voraussichtlich am Montag fallen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande hatten sich am Dienstag bei einem Treffen in Berlin für die Verlängerung der Sanktionen ausgesprochen. Merkel begründete dies damit, dass sich die Umsetzung des Minsker Abkommens "sehr schwerfällig" gestalte. Das Abkommen sieht unter anderem einen Waffenstillstand, den Abzug schwerer Waffen von der Front und Kommunalwahlen in den von den prorussischen Aufständischen kontrollierten Gebieten vor.

Merkel und Hollande begleiten im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats zusammen mit Kiew und Moskau den Friedensprozess. Am Donnerstag informierten beide in Brüssel ihre EU-Kollegen über den Stand der Dinge.

In den vergangenen Monaten waren wiederholt auch Sanktionsandrohungen gegen Russland wegen der Unterstützung der Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad gefordert worden. Dies zeichnete sich beim EU-Gipfel in Brüssel aber nicht ab.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Donnerstag, es gehe jetzt vielmehr um eine humanitäre Unterstützung für die Zivilisten in der Großstadt Aleppo und in anderen Landesteilen Syriens.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker machte bereits am Mittwochabend im ZDF deutlich, dass neue Sanktionen wegen Syrien wenig bewirken würden. "Das wird Russland nicht beeindrucken." Europa könne letztlich nur versuchen, "mit den Mitteln der Diplomatie Einfluss zu nehmen".

Im letzten Entwurf für die Gipfelerklärung werden die "anhaltenden Angriff auf Aleppo durch das syrische Regime und seine Verbündeten, insbesondere Russland" scharf verurteilt. Sanktionsdrohungen gibt es aber nicht.