EU-Staaten wollen nach Brexit-Votum Vertrauen der Bürger zurückgewinnen

Die EU will drei Monate nach dem Brexit-Votum der Briten den Neustart wagen. Die ohne Großbritannien tagenden EU-Staats- und Regierungschefs einigten sich am Freitag bei ihrem Gipfel in Bratislava auf einen "Fahrplan" für konkrete Projekte in den kommenden Monaten. Sie wollen damit den Bürgern "die Vision einer attraktiven EU" zurückbringen und Populisten das Wasser abgraben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete das Treffen als möglichen Ausgangspunkt für eine bessere Kooperation in der EU. "Der Geist von Bratislava war ein Geist der Zusammenarbeit", sagte Merkel in der slowakischen Hauptstadt. Die Gesprächsatmosphäre sei "gut und gleichzeitig sehr konstruktiv" gewesen.

Die EU bleibe "unverzichtbar für den Rest von uns", hießt es in einer "Erklärung von Bratislava". "Die EU ist nicht perfekt, aber sie ist das beste Instrument, das wir haben, um die Herausforderungen anzugehen, denen wir gegenüberstehen."

In ihrem "Fahrplan" einigten sich die 27 Länder unter anderem auf mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus, verschärften Grenzschutz, die Stärkung der europäischen Verteidigung und die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen insbesondere für junge Menschen. Die Ziele sollen nun Monat für Monat abgearbeitet werden.

Es gehe darum, "durch Taten zu zeigen, dass wir unseren Anspruch für die Bürgerinnen und Bürger auch nachvollziehbar umsetzen", sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident François Hollande. Deutschland und Frankreich wollten sich dabei auch in den kommenden Monaten "sehr intensiv einbringen, um das alles zum Erfolg zu führen".

Um einen Konsens über die langfristige Migrationspolitik zu bekommen, müssten jedoch weitere Anstrengungen unternommen werden, sagte Merkel. Sie sah im Vorschlag der vier osteuropäischen Visegrad-Staaten für "flexible Solidarität" in der Flüchtlingskrise "durchaus einen positiven Ansatz". Es müsse aber mit Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei noch geklärt werden, "was sie sich genau vorstellen". Die vier Staaten boten ihrerseits an, die EU-Grenzschutzagentur Frontex stärker zu unterstützen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk betonte, die vollständige Kontrolle über die EU-Grenzen habe absolute Priorität. "Einer der wichtigsten Punkte" in Bratislava sei die Verbesserung des Grenzschutzes in Bulgarien gewesen. Befürchtet wird in der EU, dass sich tausende, wegen der gesperrten Westbalkanroute in Griechenland festsitzende Flüchtlinge über das Land Richtung Nordeuropa auf den Weg machen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte an, 200 weitere Grenzschützer und 50 Fahrzeuge würden in Kürze nach Bulgarien geschickt, außerdem würden dem Land insgesamt 160 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Wir werden Bulgarien nicht im Stich lassen", versprach Juncker.

Nach den tiefen Verwerfungen in der Flüchtlingskrise versprachen die 27 EU-Länder in der Abschlusserklärung, "die Kommunikation untereinander zu verbessern", aber auch mit den EU-Institutionen und den Bürgern besser zu kommunizieren. Ziel müsse es sein, sich entschlossen gegen "vereinfachende Lösungen von extremen oder populistischen politischen Kräften" zu stellen.

Bratislava ist dabei "der Beginn des Prozesses", heißt es in den Gipfeldokumenten. Anfang 2017 ist ein weiterer informeller Gipfel der EU-27 in Malta geplant. Seinen vorläufigen Abschluss soll der Prozess im März beim Gipfel zu 60 Jahre Römische Verträge finden, durch die 1957 die EU-Vorläufer gegründet wurden.

Die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien wurden bei einem Arbeitsessen auf einem Donau-Kreuzfahrtschiff kurz angesprochen. Die 27 EU-Staaten seien auf die Verhandlungen mit London "gut vorbereitet", sagte Tusk nach dem Gipfel. "Wir könnten morgen damit anfangen." Die auf zwei Jahre angelegten Gespräche beginnen jedoch erst nach einem offiziellen Austrittsantrag. Er wird Anfang 2017 erwartet.