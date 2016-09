EU-Staaten wollen nach dem Brexit-Votum Vertrauen der Bürger zurückgewinnen

Nach dem Brexit-Votum wollen die EU-Regierungen Europa handlungsfähiger machen, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Die verbleibenden 27 EU-Staaten setzten sich am Freitag bei ihrem Gipfel in Bratislava das Ziel, über konkrete Vorhaben "in den kommenden Monaten die Vision einer attraktiven EU" zu schaffen. Dazu gibt es einen "Fahrplan" für Projekte etwa im Bereich des Grenzschutzes, der Verteidigung oder im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit.

"Obwohl ein Land beschlossen hat auszutreten, bleibt die EU unverzichtbar für den Rest von uns", heißt es in der "Erklärung von Bratislava". "Die EU ist nicht perfekt, aber sie ist das beste Instrument, das wir haben, um die Herausforderungen anzugehen, denen wir gegenüber stehen." Die EU müsse nicht nur Frieden und Demokratie garantieren, sondern "auch die Sicherheit ihrer Bürger".

Nach den tiefen Verwerfungen in der Flüchtlingskrise versprachen sich die 27 EU-Länder, "die Kommunikation untereinander zu verbessern", aber auch mit den EU-Institutionen und den Bürgern. Ziel müsse es sein, sich "mit starkem Mut" gegen "vereinfachende Lösungen von extremen oder populistischen politischen Kräften" zu stellen.

Bratislava ist dabei "der Beginn des Prozesses", heißt es. Seinen vorläufigen Abschluss soll er im März beim Gipfel zu 60 Jahre Römische Verträge finden, durch welche die EU-Vorläufer 1957 gegründet wurden.