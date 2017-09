EU-Staats- und Regierungschefs sprechen über Europas digitale Zukunft

Die EU-Staats- und Regierungschefs setzen am Freitag ihr Gipfeltreffen in Estlands Hauptstadt Tallinn fort (11.00 Uhr MESZ). Sie beraten über die Zukunft Europas in einer zunehmend digitalisierten Welt. Es geht um Ziele für eine digitale Wirtschaft und Gesellschaft bis zum Jahr 2025, um Jobs und Wohlstand in der EU zu sichern. Beraten wird dabei auch über den Schutz von Behörden und Unternehmen vor Cyberangriffen.

Vor den Beratungen kommt Merkel mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammen. Dabei dürfte es um die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens gehen. Am Donnerstag hatten die Staats- und Regierungschefs über weiter gefasste Reformpläne der EU diskutiert. Nach der Europarede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "ein hohes Maß an Übereinstimmung" mit Frankreich gesehen.