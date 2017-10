EU stemmt sich gegen Trumps Kollisionskurs beim Atomabkommen mit Iran

Die EU stemmt sich gegen die drohende Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump. Das Abkommen sei "Schlüsselelement" für die Nichtverbreitung von Atomwaffen und die Sicherheit in der Nahost-Region, erklärten die EU-Außenminister am Montag. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warnte, eine Aufkündigung könne "negative Auswirkungen" auf Verhandlungsversuche über Nordkoreas Atomprogramm haben. Gegen Pjöngjang verhängte die EU gleichzeitig weitere Wirtschaftssanktionen

Die Europäer wollen nun im US-Kongress weiter für ein Festhalten an dem Abkommen werben. Mogherini kündigte an, sie werde dazu Anfang November nach Washington reisen.

Das Atomabkommen war 2015 geschlossen worden. Es erlaubt dem Land die zivile Nutzung der Atomtechnologie, soll aber zugleich sicherstellen, dass der Staat keine Atomwaffen entwickeln kann.

Trump droht mit der Aufkündigung. Er hatte am Freitag die Bestätigung verweigert, dass Teheran sich an das Abkommen hält. Nun muss der US-Kongress binnen 60 Tagen entscheiden, ob er die auf Grundlage der Vereinbarung ausgesetzten Sanktionen wieder in Kraft setzt.

Die EU-Außenminister verwiesen ihrerseits darauf, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bereits acht Mal bestätigt habe, dass Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen einhalte. Die EU forderte Washington nun auf, vor weiteren Schritten "die Folgen für die Sicherheit der USA, ihrer Partner und die Region in Betracht zu ziehen".

Die EU habe "große Sorgen", "dass wir zurück in eine militärische Konfrontation auch mit dem Iran kommen", sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). Auch er fürchtete, dass Trumps Iran-Kurs eine Verhandlungslösung zu Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm erschweren könnte. Denn eine Aufkündigung werde "natürlich die Glaubwürdigkeit solcher internationalen Verträge in Frage" stellen, sagte er.

US-Außenminister Rex Tillerson wies solche Befürchtungen zurück. Trumps Drohung mit einer Aufkündigung solle die Führung in Pjöngjang zu der Einsicht bringen, dass die USA ein "sehr anspruchsvolles Abkommen mit Nordkorea erwarten", sagte Tillerson am Sonntag dem US-Sender CNN. Wenn eine solche Vereinbarung zu einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel führe, gebe es keinen Grund, "wieder auszusteigen".

Die EU-Außenminister beschlossen am Montag weitere Sanktionen, um den Druck auf Pjöngjang zu erhöhen. Dazu gehört ein vollständiges Verbot für Investitionen sowie ein Ausfuhrstopp für Rohöl und verarbeitete Erdölprodukte.

Darüber hinaus beschränkten die Minister Überweisungen nach Nordkorea auf 5000 Euro und sagten zu, Arbeitserlaubnisse für nordkoreanische Staatsangehörige in den Mitgliedstaaten nicht mehr zu verlängern. Denn die EU vermutet, dass sie Teile ihrer Gehälter bei der Regierung in Pjöngjang abliefern müssen, die damit ihr Atom- und Raketenprogramm finanziert.

Mogherini räumte ein, dass "die Wirkung unserer Sanktionen begrenzt ist". Ziel der EU sei es aber auch, andere Länder mit stärkerem Einfluss auf die nordkoreanische Führung dazu zu bringen, beschlossene UN-Sanktionen vollständig umzusetzen.