EU und Russland wollen außenpolitischen Dialog stärken

Trotz anhaltender Differenzen über den Syrien-Konflikt sehen Russland und die Europäische Union die Möglichkeit, ihre außenpolitische Zusammenarbeit zu stärken. Obwohl beide Seiten nicht bei allen Themen dieselben Positionen teilten, sei eine "Grundlage zur Kooperation" zu erkennen, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Brüssel.

Es sei aus Sicht der EU "unerlässlich", wo immer dies möglich sei, zusammenzuarbeiten, sagte die EU-Außenbeauftragte nach mehrstündigen Gesprächen mit Lawrow. Dabei ging es Mogherini zufolge neben dem Bürgerkrieg in Syrien auch um die Krise in Libyen, die Spannungen in der Golf-Region, den Friedensprozess im Nahen Osten und die Lage in Nordkorea und in der Ukraine. Einzelheiten dazu nannte Mogherini nicht.

Differenzen zwischen Moskau und Brüssel wurden erneut zum Konflikt in Syrien deutlich. "Wir sind kein militärischer Akteur in Syrien", sagte Mogherini. "Und wir sind stolz darauf, keiner zu sein", fügte sie hinzu.

Lawrow wiederum sagte in Brüssel, es sei "höchste Zeit", die humanitären Auswirkungen der Sanktionen der EU und der USA gegen die Führung in Damaskus zu betrachten. Im syrischen Bürgerkrieg ist Russland der wichtigste Verbündete von Machthaber Baschar al-Assad.