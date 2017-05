EU verabschiedet Verhandlungsmandat für Brexit-Gespräche

Die EU-Europaminister verabschieden am Montag das Mandat für die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien (11.00 Uhr). Nach Annahme ist die EU bereit, die Gespräche mit London zu beginnen. Ein Start ist allerdings erst nach den vorgezogenen britischen Parlamentswahlen am 8. Juni möglich. Der EU-Austritt Großbritanniens soll bis Ende März 2019 erfolgen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten Ende April festgelegt, dass die Brexit-Verhandlungen in zwei Phasen ablaufen sollen. Demnach müssen erst wichtige Austrittsfragen wie der Status von EU-Bürgern in Großbritannien und Finanzforderungen an London weitgehend geklärt werden. Erst danach will die EU auch über die künftigen Beziehungen sprechen. Die britische Regierung will dagegen möglichst gleich von Anfang an über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit reden.