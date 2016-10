EU verschärft Syrien-Kurs und droht Assads Unterstützern mit Sanktionen

Die Europäische Union verschärft ihren Kurs im Syrien-Konflikt: In einem Beschlussentwurf für den EU-Gipfel am Donnerstag drohten die Staats- und Regierungschefs der EU den Unterstützern der syrischen Führung und damit auch Russland mit Sanktionen, sollten die "Gräueltaten" in Aleppo anhalten. In der umkämpften Metropole trat am Morgen eine humanitäre Feuerpause in Kraft, allerdings fielen Schüsse an einem der eingerichteten Fluchtkorridore.

"Der Europäische Rat verurteilt die Angriffe durch das syrische Regime und seine Verbündeten, insbesondere Russland, auf Zivilisten in Aleppo scharf", hieß es in dem Entwurf zur Gipfelerklärung, der AFP vorlag. Die EU-Vertreter verlangen darin "ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten und die Wiederaufnahme eines glaubwürdigen politischen Prozesses unter UN-Schirmherrschaft".

Die Verantwortlichen für die Verletzung des internationalen humanitären Rechts und der Menschenrechte müssten zur Verantwortung gezogen werden, hieß es weiter. Im Vergleich zu einem Entwurf vom Mittwoch wurde nun ein weiterer Satz mit der Sanktionsdrohung hinzugefügt: "Die EU zieht alle Optionen in Betracht, einschließlich Sanktionen gegen Personen oder Organisationen, die das Regime unterstützen, sollten die Gräueltaten andauern."

Die britische Premierministerin Theresa May sagte vor dem Beginn des EU-Gipfels, angesichts der "russischen Aggressionen" sei eine "harte und geschlossene europäische Haltung" notwendig. Damit Russland "seine entsetzlichen Gräueltaten" in Syrien einstelle, müsse der Druck auf Moskau aufrechterhalten werden. Von Sanktionen sprach May aber nicht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande hatten in der Nacht zum Donnerstag mit Russlands Staatschef Wladimir Putin über den Syrien-Konflikt gesprochen. Merkel sprach von einer "sehr klaren" und "sehr harten Aussprache". Die russischen und syrischen Luftangriffe in dem Land verurteilte sie als "unmenschlich". Hollande sprach von "Kriegsverbrechen" im nordsyrischen Aleppo.

In Aleppo galt seit Donnerstagmorgen eine Feuerpause, allerdings gab es Schüsse und Artilleriefeuer an einem der eingerichteten Fluchtkorridore. Die amtliche Nachrichtenagentur Sana meldete, "terroristische Gruppen" hätten in der Gegend mit "Raketen, Maschinengewehren und Scharfschützen" angegriffen, um die humanitäre Feuerpause zu behindern. Es gebe mehrere Verletzte.

Russland verpflichtete sich laut UN-Angaben vom Donnerstag, die Feuerpause bis Samstag einzuhalten. Zuvor hatte bereits die syrische Armee angekündigt, die Waffenruhe von jeweils elf Stunden pro Tag bis dahin zu verlängern. In Aleppo forderten Soldaten über Lautsprecher die Bewohner am Donnerstag auf, die Stadt zu verlassen. Die Kampfpause ist auch dafür gedacht, dass sich bewaffnete Rebellen ergeben können - was diese jedoch ablehnen. Außerdem sollen Hilfslieferungen zu den festsitzenden Bewohnern gebracht werden.

Jasser Jussef von der Rebellengruppe Nureddin al-Sinki sagte, die oppositionellen Kämpfer wollten mit der russischen Initiative "nichts zu tun haben". "Wer sind die, dass sie darüber entscheiden, das syrische Volk zu vertreiben?", sagte er. "Wir werden an unserem Recht, uns und unser Volk zu verteidigen, festhalten."

Die UNO hält die Dauer der Waffenruhe für zu kurz, um sich um die notleidende Bevölkerung kümmern zu können. UN-Vertreter schätzen, pro Tag gerade einmal 200 Verletzte und Kranke, die dringend Hilfe benötigen, aus Aleppo wegbringen zu können. Damit kann allerdings wohl erst am Freitag begonnen werden.

Unterdessen ging die türkische Luftwaffe nördlich von Aleppo gegen Stellungen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor und tötete nach eigenen Angaben bis zu 200 kurdische Kämpfer. Von unabhängiger Seite konnten diese Angaben nicht bestätigt werden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach ihrerseits von elf getöteten Kämpfern der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), einer von den USA unterstützten kurdisch-arabischen Allianz.