EU will Afghanistan bis 2020 mit jährlich 1,2 Milliarden Euro unterstützen

Die EU und ihre Mitgliedstaaten wollen Afghanistan bis 2020 mit jährlich 1,2 Milliarden Euro unterstützen. Bei der Brüsseler Geberkonferenz für das Land wies die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch aber zurück, dass die Hilfe in Verbindung mit einem gerade geschlossenen Abkommen zur Abschiebung tausender afghanischer Flüchtlinge aus Europa steht. Die USA forderten die radikalislamischen Taliban zu Friedensgesprächen mit Kabul auf.

Es gebe "keine Spendermüdigkeit" mit Blick auf das weiter von Armut und Gewalt geprägte Land, sagte Mogherini. Sie hoffte bei der Konferenz auf "ähnlich" hohe Spenderzusagen wie in den vergangenen Jahren. Bei der letzten großen Geberkonferenz 2012 in Tokio waren 16 Milliarden Dollar (14,3 Milliarden Euro) für einen vergleichbaren Vierjahreszeitraum zugesagt worden.

An dem Brüsseler Treffen nahmen Vertreter von 70 Ländern und 20 Organisationen teil. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte "eine starke Botschaft der Unterstützung für das Volk und die Regierung Afghanistans".

Die Sicherheitslage in dem Land am Hindukusch ist weiter äußerst instabil, wie die jüngsten Angriffe der Taliban auf die Stadt Kundus im Norden zeigen. Gleichzeitig leidet das Land unter massiver Armut. 39 Prozent der Bevölkerung lebten weiter unter der Armutsgrenze, sagte Präsident Aschraf Ghani in Brüssel. Seine Regierung sehe die Verringerung der Armut als "zentrale Aufgabe".

Deutschland hatte am Dienstag bereits bis zu 1,7 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre zugesagt. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bekräftigte in Brüssel, dass die Hilfe von Fortschritten bei Reformen abhängig sei. Er nannte in diesem Zusammenhang die Achtung der Menschenrechte, den Kampf gegen Korruption und ein Ende von Machtkämpfen in der afghanischen Führung. Außerdem erwarte die Bundesregierung weiter "Kooperation von Afghanistan in Migrationsfragen".

Die EU und die Regierung in Kabul hatten am Sonntag vereinbart, die Rückführung afghanischer Flüchtlinge zu beschleunigen, die in Europa kein Asyl bekommen können. Betroffen sein könnten zehntausend Flüchtlinge. Hilfsorganisationen werfen der EU vor, die Entwicklungshilfe dabei als Druckmittel eingesetzt zu haben. Die Organisation Safe the Children nannte die geplanten Zwangsrückführungen "äußerst besorgniserregend", da "Gewalt und Konflikte in Afghanistan in den vergangenen zwei Jahren zugenommen haben".

Mogherini wies zurück, dass die EU ihre Entwicklungshilfe von der Abschiebevereinbarung abhängig gemacht habe. "Es gibt keine Verbindung zwischen beiden", sagte die EU-Chefdiplomatin. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, die EU stehe bei der Hilfe für Flüchtlinge weltweit an der Spitze. "Wir wollen dafür nicht gelobt werden. Aber wir erwarten von den Ausgangsstaaten, dass sie irreguläre Wirtschaftsmigranten zurücknehmen."

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigte, die Militärallianz werde Afghanistan trotz der Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die afghanische Armee und Polizei vor zwei Jahren weiter unterstützen. Die Förderung von Entwicklung und die Verbesserung der Sicherheitslage gingen Hand in Hand, sagte er.

US-Außenminister John Kerry forderte die Taliban zu Friedensgesprächen mit Kabul auf. "Es gibt einen Weg zu einem ehrenvollen Ende des Konflikts", sagte er. Präsident Ghani sagte, die Afghanen seien in der Lage, Frieden zu schließen. Seine Regierung sehe sich "einer konstruktiven, nicht destruktiven Politik verpflichtet".