EuGH entscheidet über "humanitäre Visa" für Flüchtlinge

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Dienstag (9.30 Uhr), ob die Auslandsbotschaften von EU-Staaten "humanitäre Visa" erteilen müssen, damit Flüchtlinge in Europa einen Asylantrag stellen können. Ein Rechtsgutachter des EuGH hatte im Februar für eine entsprechende neue Flüchtlingspolitik der EU-Staaten plädiert, auch um so kriminellen Schleusern das Wasser abzugraben.

Wegen der hohen Bedeutung des Streits entscheidet beim EuGH hierüber die Große Kammer. Dabei sind die Richter an das Rechtsgutachten nicht gebunden. (Az: C-638/16 PPU X)