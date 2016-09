Europa bleibt Blamage im Klimaschutz erspart

Europa hat eine drohende Blamage im Klimaschutz abgewendet: Nach schwierigen Verhandlungen haben die EU-Umweltminister am Freitag einstimmig den Weg für eine Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens kommende Woche im Europaparlament freigemacht. Vorbehalte des stark auf Kohle setzenden Polens konnten mit der Zusage abgewendet werden, dass eine Entscheidung über nationale Einsparziele nur nach einem einstimmigen Beschluss der Staats- und Regierungschefs gefasst wird.

Das im vergangenen Jahr geschlossene Pariser Klimaabkommen soll die Erderwärmung auf "deutlich unter zwei Grad" begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Die Vereinbarung tritt in Kraft, wenn mindestens 55 Länder sie ratifiziert haben, die gemeinsam für 55 Prozent der Treibhausgasemissionen stehen. Das erste Kriterium ist mit 61 Ländern bereits erfüllt, bei den Emissionen sind bisher 48 Prozent erreicht.

Auch ohne Einigung der Europäer hätte es sein können, dass das Abkommen in Kürze in Kraft getreten wäre, wie der deutsche Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth in Brüssel mit Verweis auf Ankündigungen Indiens und Kanadas sagte. Dann hätte die EU, die sich im Kampf gegen die Erderwärmung als Vorreiter sieht, bei der nächsten Klimakonferenz Anfang November in Marrakesch allerdings kein Stimmrecht gehabt und nur als Beobachter teilnehmen können.

Entsprechend groß war die Erleichterung nach dem Durchbruch, der laut EU-Rat mit Applaus der Minister begrüßt wurde. EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete sprach von einem "historischen Tag". EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sahen die Einigung auch als Beleg für die Handlungsfähigkeit der EU, an der nach dem Austrittsbeschluss der Briten vielfach gezweifelt wird.

Europa habe lange für das Pariser Abkommen gekämpft, erklärte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). "Da ist es nur angemessen, dass wir jetzt auch Gründungsmitglied sind." Ihr sei wichtig gewesen, "dass wir diese Schnelligkeit nicht mit Zugeständnissen zu Lasten des Klimaschutzes bezahlen".

Polens Regierung bremste in Brüssel zunächst. Sie fürchtet eine Überforderung bei der später geplanten Verteilung der Einsparziele auf die einzelnen EU-Staaten. Hintergrund ist, dass die polnische Energiewirtschaft noch zu 90 Prozent von Kohle abhängig ist, was Einsparungen schwierig und teuer macht.

Die Bedenken Warschaus wurden durch eine "Klarstellung" des weiteren Verfahrens zum Beschluss der nationalen Klimaschutzziele ausgeräumt, wie Umweltstaatssekretär Flasbarth sagte. "Politisch" wird demnach über die Lastenverteilung auf einzelne EU-Länder nun bei einem Gipfel entschieden. Dort müssen Beschlüsse anders als im Ministerrat immer einstimmig fallen, weshalb Länder wie Polen ein Veto haben.

Das Europaparlament stimmt nun am Dienstag über die Ratifizierung ab. Danach müssen die Mitgliedstaaten nochmals in einem schriftlichen Verfahren zustimmen. Der UNO muss die Ratifizierung bis zum 7. Oktober mitgeteilt werden, damit die Europäer beim Klimatreffen am 7. November in Marokko mitreden dürfen.

Hierfür reicht zunächst die Ratifizierung auf EU-Ebene. Letztlich müssen aber auch alle Mitgliedstaaten ratifizieren. Getan haben das laut Klimakommissar Cañete bislang sieben Staaten: neben Deutschland auch Frankreich, Malta, Österreich, Portugal, die Slowakei und Ungarn. In Deutschland soll die Ratifizierung dabei nach erfolgten Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat in Kürze in Kraft treten.