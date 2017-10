Europa League: Erneute Pleiten für Köln und Berlin - Hoffenheim rettet deutsche Ehre

Die Blamagen deutscher Klubs in der Fußball-Europa-League haben sich auch am dritten Gruppenspieltag fortgesetzt. Sowohl der 1. FC Köln als auch Hertha BSC haben wohl frühzeitig ihre Chance auf die nächste Runde verspielt, lediglich 1899 Hoffenheim rettete mit dem ersten Sieg eines Bundesliga-Teams im laufenden Wettbewerb die Ehre der deutschen Eliteklasse.

Die Kölner unterlagen bei BATE Borissow in Weißrussland 0:1 (0:0), die Hertha verlor bei Sorja Lugansk in der Ukraine 1:2 (0:1). Hoffenheim feierte dagegen mit 3:1 (0:0) gegen den türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir seinen ersten Europacup-Sieg.

In zwei Wochen empfängt Köln Borissow und Berlin Lugansk zum Rückspiel. In beiden Begegnung sind für die Bundesliga-Klubs Siege jeweils Pflicht, um sich noch ein Fünkchen Hoffnung zu erhalten.

Köln hatte zuvor beim Gruppenfavoriten FC Arsenal 1:3 und zu Hause gegen Roter Stern Belgrad mit 0:1 verloren. Die Berliner hatten vor eigenem Publikum gegen Athletic Bilbao 0:0 gespielt und sich mit 0:1 bei Östersunds FK blamiert. Hoffenheim musste sich zuvor Sporting Braga 1:2 geschlagen gegen und verlor beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad 1:2.

In Sinsheim wahrten Benjamin Hübner (52.), Nadiem Amiri (59.) und Nico Schulz (75.) die Hoffenheimer Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Der Sieg der Gastgeber war absolut verdient, weil Hoffenheim von Beginn an den Ton angab und bereits in der ersten Hälfte zahlreiche Chancen hatte. Stefano Napoleoni gelang in der Schlussminute für die Gäste nur der Ehrentreffer.

Bundesliga-Schlusslicht Köln offenbarte vor dem so wichtigen Punktspiel gegen Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr/Eurosport Player) erneut seine großen Schwächen in der Offensive und der Chancenverwertung. Ganz anders die Weißrussen: Aleksej Rios (55.) nutzte gleich die erste Möglichkeit der Gastgeber zum 1:0.

Der FC hatte wie zuletzt ordentlich begonnen und das Spiel gegen die insgesamt biederen Weißrussen zunächst im Griff. Auch der kurzfristige Ausfall von Kapitän Matthias Lehmann, der von Salih Özcan ersetzt wurde, fiel nicht weiter ins Gewicht.

Borissow, das zu Hause im Oktober 2012 bereits in der Champions League den deutschen Rekordmeister Bayern München geschlagen hatte, stellte den Spielverlauf mit dem Führungstreffer aber dennoch auf den Kopf. Die Situation schien bereits bereinigt, doch Rios profitierte von einem kollektiven Aussetzer der FC-Defensive und schloss zum 1:0 ab. Nach der Pause rannte der FC weiter an, es fehlte aber weiterhin eine zündende Idee.

Hertha kassierte Treffer von Silas (42.) und Alexander Swatok (79.). Zwischenzeitlich hatte Davie Selke (57.) bei seinem Startelf-Debüt für die Berliner den Ausgleich erzielt. Fünf Tage nach dem 0:2 in der Liga gegen Schalke 04 blieb das Team von Trainer Pal Dardai erneut hinter den Erwartungen zurück.