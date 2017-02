Europa League: Schalke auf Achtelfinalkurs, Gladbach droht das Aus

Schalke 04 ist auf dem Sprung ins Achtelfinale der Europa League, Borussia Mönchengladbach braucht ein kleines Wunder: Die Gelsenkirchener haben sich durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg beim griechischen Vertreter PAOK Saloniki eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen. Dagegen droht Gladbach nach dem unnötigen 0:1 (0:1) gegen den AC Florenz zum dritten Mal nach 2013 und 2015 in der Runde der letzten 32 auszuscheiden.

Mit seinem dritten Tor in knapp vier Wochen legte Winterzugang Guido Burgstaller den Grundstein zum Sieg in der "schwarzen Hölle" von Saloniki. Der Ex-Nürnberger, für 1,5 Millionen Euro nach Gelsenkirchen gewechselt, traf mit einem Abstaubertor (27.), Max Meyer erhöhte auf 2:0 (82.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Klaas-Jan Huntelaar mit seinem 50. Europapokaltor (90.). Das Zwischenrundenrückspiel am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) auf Schalke ist nur noch Formsache.

Damit sind die seit vier Pflichtspielen ungeschlagenen Schalker auf dem besten Weg, erstmals seit 2012 wieder die erste K.o.-Runde im Europapokal zu überstehen. In den vergangenen vier Jahren waren sie stets gleich nach der Winterpause ausgeschieden. Der Bundesliga-Elfte ließ sich im Hexenkessel des Toumba-Stadions zunächst von der hitzigen Atmosphäre beeindrucken, bekam nach anfänglichen Schwierigkeiten das Spiel aber immer besser in den Griff.

Die Fohlenelf ging im sechsten Auftritt unter Trainer Dieter Hecking erstmals als Verlierer vom Platz. Zudem riss eine Serie von 22 Europacup-Heimspielen mit mindestens einem Torerfolg.

Federico Bernardeschi (44.) stellte an seinem 23. Geburtstag mit einem umstrittenen Freistoß aus 23 Metern in den Winkel gegen klar dominierende Gastgeber im Borussia-Park den Spielverlauf auf den Kopf.

Die beste Rückrunden-Mannschaft der Bundesliga dominierte besonders vor der Pause das Geschehen, traf aber nur den Pfosten, zudem wurde der Borussia ein klarer Elfmeter verweigert. Nach dem Seitenwechsel drängte die nicht mehr ganz so frische Borussia auf den Ausgleich und bot dem Tabellenachten der Serie A bis in die Schlussphase einen offenen Schlagabtausch.

Im Rückspiel am kommenden Donnerstag (21.05 Uhr/Sky) braucht die Borussia zum sicheren Weiterkommen mindestens einen 2:1-Sieg. Die Runde der letzten 16 eines Europapokals hatte der fünfmalige Meister zuletzt 1995/96 erreicht.

Vor dem Schalker Spiel in Saloniki war es zu Ausschreitungen gekommen. Schon in der Nacht musste die Polizei massiv Tränengas einsetzen, mindestens ein Schalke-Fan wurde festgenommen. Am Donnerstagnachmittag lieferten sich Anhänger der Königsblauen erneut Auseinandersetzungen mit der Polizei, zudem wurde die Glasfront eines Cafés völlig zerstört.

Schalke-Sportvorstand Christian Heidel sprach bei Sport1 von "bedauerlichen Vorfällen, die keiner gutheißen kann". Die beiden Duelle gelten als Hochrisikospiele, 1400 Fans begleiteten die Gelsenkirchener nach Griechenland.