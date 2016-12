Europäischer Gerichtshof kippt anlasslose Vorratsdatenspeicherung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die auch in Deutschland praktizierte anlasslose Speicherung von Telekommunikationsdaten in der Europäischen Union gekippt. Diese Vorratsdatenspeicherung lasse "sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben" der Menschen zu und verletze somit das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens, urteilte der EuGH in einem am Mittwoch in Luxemburg verkündeten Urteil. Ausnahmen sind demnach in konkreten Fällen zur Bekämpfung schwerer Straftaten weiter möglich. (Az. C-203/15 und C-698/15)

Damit dürfte auch Deutschland sein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung ein weiteres Mal überarbeiten müssen. Es schreibt vor, dass Telekommunikationsunternehmen alle Telefon- und Internetverbindungsdaten ihrer Kunden zehn Wochen lang speichern, danach müssen sie wieder gelöscht werden. Gespeichert werden Rufnummern der beteiligten Anschlüsse, Zeitpunkt und Dauer der Anrufe sowie IP-Adressen von Computern. E-Mails sind ausgenommen, ebenso die Inhalte der Kommunikation. Für Standortdaten, die bei Handy-Gesprächen anfallen, ist eine verkürzte Speicherfrist von vier Wochen vorgesehen.

Den Luxemburger Richtern zufolge führt die anlasslose Vorratsdatenspeicherung bei den Bürgern zu dem Gefühl, ihr Privatleben werde ständig überwacht. Deshalb könne "allein die Bekämpfung schwerer Straftaten solch einen Grundrechtseingriff rechtfertigen". Gesetze zu solch einer gezielten Datenspeicherung müssten aber "klar und präzise sein und Garantien enthalten, um Daten vor Missbrauchsrisiken zu schützen". Das Urteil erging auf Anfragen von Gerichten aus Schweden und Großbritannien.

Die nationalen Gesetzgeber müssten zudem "objektive Kriterien" für den Zugang der Sicherheitsbehörden zu Daten zur Bekämpfung von Straftaten vorlegen. Demnach dürfen nur Telekommunikationsdaten von Verdächtigen eingesehen werden, "die im Verdacht stehen, eine schwere Straftat zu planen, zu begehen oder begangen zu haben oder in eine solche Straftat verwickelt" zu sein. Allerdings könnte "in besonderen Situationen" wie bei der Terrorabwehr der Zugang zu Daten anderer Personen erlaubt sein, wenn es "objektive Anhaltspunkte" dafür gebe, dass diese Daten "einen wirksamen Beitrag" zur Terrorbekämpfung leisten könnten.

Das deutsche Gesetz wird wegen dieser Entscheidung wohl ein weiteres Mal reformiert werden müssen. Bereits im Jahr 2010 war ein erstes Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt worden.

Gegen die daraufhin ergangene Regelung von Dezember 2015 haben Politiker, Bürger und Organisationen erneut Klage in Karlsruhe eingelegt. Ihrer Ansicht nach wird mit der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung "das Recht auf Privatsphäre staatlich unterlaufen". Die Verfassungshüter sind an die Vorgaben aus Luxemburg gebunden und dürften deshalb den Klagen in diesem Punkt entsprechen. Ein Termin für die Verkündung dieser Entscheidung steht dem Gericht zufolge aber noch nicht fest.

Das Bundesinnen- und das Bundesjustizministerium wollten die Entscheidung noch nicht bewerten. Man sei aber "guter Dinge", dass das Gesetz "im Lichte der Entscheidung von heute hält", erklärte ein Sprecher von Bundesinnenminister Thomas de Maizière.

Vertreter der Grünen und FDP begrüßten die Entscheidung: "Wir fordern die Große Koalition auf, von der Datenspeicherung ein für alle Mal Abstand zu nehmen und die entsprechende Gesetzesgrundlage zurückzunehmen", erklärten Konstantin von Notz und Katja Keul für die Grünen.

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki sieht die Rechtsauffassung der FDP bestätigt: Die 2015 eingeführte anlasslose Vorratsdatenspeicherung stelle "genau" auf die jetzt in Luxemburg gekippte Regelung ab. Er frage sich, warum Union und SPD ständig mit ihren angeblichen sicherheitspolitischen Maßnahmen gegen Europa- und Verfassungsrecht verstießen, erklärte Kubicki.