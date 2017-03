Europäischer Gerichtshof urteilt über Kopftuchverbot am Arbeitsplatz

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Dienstag (9.30 Uhr), inwieweit Unternehmen Mitarbeiterinnen das Tragen eines muslimischen Kopftuchs verbieten dürfen. Konkret geht es um eine Rezeptionistin aus Belgien und eine Projektingenieurin eines IT-Beratungsunternehmens in Frankreich.

Beide wurden entlassen, weil sie auch im Kundenkontakt ihr Kopftuch nicht ablegen wollten. Zwei Rechtsgutachterinnen des EuGH haben gegenläufige Auffassungen vertreten, wann eine solche Kündigung zulässig sein kann. (Az: C-157/15 und C-188/15)