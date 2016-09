Europas Finanzminister beraten über Griechenland und Krisenstrategie

Die EU-Finanzminister kommen am Freitag zu ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause zusammen. Am Vormittag (09.00 Uhr) beraten zunächst die Minister der 19 Staaten der Eurogruppe über den Stand der Reformen in Griechenland, die Voraussetzung für die Auszahlung weiterer Hilfsgelder in Höhe von 2,8 Milliarden Euro an Athen sind. Thema sind auch die Defizitverfahren gegen Spanien und Portugal.

Am Mittag (12.30 Uhr) kommen dann die Minister aller 28 EU-Staaten zusammen. Angesichts von Flüchtlingskrise, Terrorgefahr und des britischen Votums für einen EU-Austritt sprechen sie über Strategien, Europa wirtschaftlich widerstandsfähiger zu machen. Bei der Fortsetzung des Treffens am Samstag (09.00 Uhr) steht das Vorgehen gegen Steuerbetrug und Terrorismusfinanzierung auf der Tagesordnung.