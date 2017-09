Europaweit Demonstrationen für das Recht auf Abtreibung

Zum internationalen Tag für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch haben Verbände am Donnerstag europaweit zu Demonstrationen aufgerufen. In Brüssel wollen Frauenrechtsorganisationen eine Unterschriftenliste an das Europäische Parlament überreichen. Die EU-Mitgliedstaaten, das Parlament und die Kommission werden darin aufgefordert, dass "das Grundrecht der Frauen, über ihren Körper selbst zu verfügen", gewahrt bleibt.

Erst am Dienstag hatte die irische Regierung angekündigt, im kommenden Jahr ein Referendum über Abtreibungen abzuhalten. Abtreibungen sind in dem streng katholischen Land verboten - eine Ausnahme wird nur gemacht, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Ebenfalls verboten sind sie in Malta und Zypern. In Polen ist das Recht stark eingeschränkt.