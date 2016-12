Evakuierung von Bewohnern der Rebellengebiete in Aleppo begonnen

In der syrischen Metropole Aleppo hat am Donnerstag die Evakuierung der dort eingeschlossenen Bewohner begonnen. Wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete, verließen am frühen Nachmittag rund zwei Dutzend Busse und Krankenwagen mit Verletzten und Zivilisten den Bezirk Al-Amirijah und fuhren in das von der Regierung gehaltene Viertel Ramussa.

Der Konvoi bewegte sich sehr langsam vorwärts. Angeführt wurde er von Fahrzeugen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) sowie des Syrischen Halbmonds, dahinter folgten 13 Krankenwagen und 20 grüne Busse.

Von Ramussa aus sollen die Bewohner in den Westen der Provinz Aleppo gebracht werden, der von den Aufständischen kontrolliert wird. Nachdem eine erste geplante Evakuierungsaktion in Aleppo zunächst gescheitert war, meldeten die Kriegsparteien am Donnerstag die erneute Einigung auf die Aktion.