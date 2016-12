Evakuierung von Rebellengebieten in Ost-Aleppo beginnt

Mit dem Beginn der Evakuierung Aleppos sind am Donnerstag hunderte Zivilisten und Rebellen aus der umkämpften syrischen Metropole herausgebracht worden. Ein erster Konvoi aus Bussen und Krankenwagen fuhr 951 Menschen aus dem Ostteil Aleppos in ein von der Opposition besetztes Gebiet westlich der Stadt. Syriens Machthaber Baschar al-Assad verkündete die "Befreiung" der umkämpften Stadt.

Der erste Konvoi überquerte um 14.30 Uhr (13.30 Uhr MEZ) die Grenze zu einem von der Regierung kontrollierten Bezirk im Süden der Stadt. Militärkreisen zufolge befanden sich in den Fahrzeugen neben 108 Verletzten auch rund 200 Rebellenkämpfer. Eine gute Stunde später erreichten sie das Oppositionsgebiet Chan al Aassal westlich von Aleppo, wie der Arzt Ahmad al-Dbis sagte, der ein Team von Ärzten und Freiwilligen leitet.

Angeführt wurde der Konvoi von Fahrzeugen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ( IKRK) sowie des Syrischen Halbmonds, dahinter folgten 13 Krankenwagen und 20 grüne Busse. Ingy Sedky vom IKRK sagte AFP, der Konvoi werde umgehend zurückkehren und weitere Menschen für eine zweite Fahrt aufnehmen. "Wir werden heute so lange weitermachen, wie es geht", sagte sie.

Nachdem eine in den vergangenen Tagen ausgehandelte Kampfpause und eine Evakuierungsaktion für Aleppo am Mittwoch gescheitert waren, verkündeten das syrische und das russische Militär am Donnerstag eine erneute Einigung. Dem syrischen Staatsfernsehen zufolge sollen mindestens 4000 Rebellenkämpfer und ihre Familien aus Aleppo weggebracht werden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die syrischen Behörden garantierten die Sicherheit aller Rebellenkämpfer, die bereit seien, die Stadt zu verlassen. Demnach sollten die aufständischen Kämpfer in die Oppositionshochburg Idlib gebracht werden. Der Chef der UN-Hilfsmission für Syrien, Jan Egeland, sagte in Genf, Russland und die anderen Konfliktparteien hätten versichert, "dass es eine Kampfpause gibt, wenn wir die Evakuierung unterstützen". Auf Drängen Frankreichs sollte der UN-Sicherheitsrat noch am Donnerstag über eine humanitäre Unterstützung der Evakuierung von tausenden Menschen beraten.

Assad sagte in einem im Internet veröffentlichten Video, mit der "Befreiung" von Aleppo und der Vertreibung der Rebellen aus der Stadt würden die Syrer "Geschichte schreiben".

Der Rückzug der Rebellen aus Ost-Aleppo und damit die erwartete vollständige Rückeroberung von Aleppo durch die Regierungsarmee ist der größte Sieg für Assad seit Kriegsbeginn. Mitte November hatte die Regierung mit Unterstützung Russlands sowie schiitischer Milizen unter anderem aus dem Iran eine Großoffensive auf Aleppo gestartet und den Rebellen binnen eines Monats fast den gesamten Ostteil der Stadt entrissen.

Der Bürgermeister des Ostteils von Aleppo forderte auf dem EU-Gipfel in Brüssel Unterstützung für die Bewohner der umkämpften Stadt. "Wir brauchen dringend eine Koalition, um das (syrische) Regime und die iranischen Milizen vor Ort zu zwingen, die Waffenruhe einzuhalten", sagte Brita Hagi Hassan.

Offenbar auf Drängen des Iran, einem Verbündeten Assads, wurden am Donnerstag auch fast 30 Fahrzeuge in zwei überwiegend schiitische Dörfer im Nordwesten Syriens geschickt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP sollten 1200 Verletzte und Kranke sowie deren Familien in Sicherheit gebracht werden.

Seit Beginn des Syrien-Kriegs wurden bereits über 310.000 Menschen getötet. Der Konflikt hatte 2011 mit regierungskritischen Protesten begonnen, die von der Führung niedergeschlagen wurden. Daraufhin griffen die Aufständischen zu den Waffen. Im vergangenen Jahr trat Russland an der Seite Syriens in den Konflikt ein und verschaffte Damaskus damit einen enormen Auftrieb.