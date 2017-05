Evangelischer Kirchentag beginnt mit Abend der Begegnung

Mit mehreren Gottesdiensten und einem Abend der Begegnung beginnt am Mittwoch (19.00 Uhr) in Berlin der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag. Der alle zwei Jahre stattfindende Kirchentag steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des 500-jährigen Reformationsjubiläums. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen gibt es auch in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt.

Dort findet am Sonntag auch ein großer Abschlussgottesdienst statt. Zu den Höhepunkten des Kirchentags zählt ein gemeinsamer Auftritt des früheren US-Präsidenten Barack Obama mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag vor dem Brandenburger Tor. Insgesamt umfasst der Kirchentag 2100 Veranstaltungen, es werden weit mehr als 100.000 Dauerteilnehmer und dazu noch zehntausende Tagesgäste erwartet.