Ex-Verantwortliche und Mitarbeiter von Milli Görüs in Köln vor Gericht

Vor dem Landgericht Köln hat am Montag ein Strafprozess gegen drei ehemalige Verantwortliche und zwei Mitarbeiter der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt den Angeklagten Steuerhinterziehung beziehungsweise Betrug zur Last. So sollen vier der Angeklagten von 2004 bis 2008 dem Finanzamt Einkünfte unter anderem aus der Organisation von Pilgerreisen und dem Verkauf von Gebetskalendern verschwiegen haben.

In einem zweiten Anklagekomplex wird ebenfalls vier Angeklagten vorgeworfen, von 2005 bis 2009 zahlreiche Vereinsmitglieder betrogen zu haben. Sie sollen von diesen Mitgliedern jeweils hundert Euro als Gabe für das islamische Opferfest Kurban eingesammelt, davon aber 30 Prozent für andere Zwecke abgezweigt haben. Wegen der großen Zahl möglicher Zeugen im Zusammenhang mit dem Vorwurf des Spendenbetrugs beraumte das Kölner Gericht für den Prozess bereits knapp 50 weitere Verhandlungstermine bis zum 8. März 2018 an.

Der Verein Milli Görüs sieht sich selbst als Religionsgemeinschaft, ist aber nicht als öffentlich-rechtliche Körperschaft staatlich anerkannt. Die IGMG war in Deutschland lange umstritten. Teilweise wurde sie wegen Vorwürfen radikalislamischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet.

Zuletzt gab es in den vergangenen Jahren jedoch Hinweise, wonach extremistische Positionen unter den Mitgliedern eine geringere Rolle spielen. Daher wurde die Beobachtung in mehreren Bundesländern eingestellt. Gewalt lehnt die IGMG ausdrücklich ab.