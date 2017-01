Expertenkommission zu Fall von Terrorverdächtigem al-Bakr legt Bericht vor

Mehr als drei Monate nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr legt eine von der sächsischen Landesregierung beauftragte Expertenkommission am Dienstag (09.45 Uhr) in Dresden ihren Untersuchungsbericht vor. Die Kommission sollte Hintergründe und Fehler bei der Fahndung nach al-Bakr sowie die Umstände seines Suizids prüfen. Al-Bakr war Anfang Oktober bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz dem Zugriff der Polizei entwischt. In einer von ihm genutzten Wohnung wurden eineinhalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden.

Später wurde der Syrer in Leipzig von mehreren Landsleuten überwältigt. Am 12. Oktober erhängte sich al-Bakr, der mit der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in Verbindung gestanden haben soll, in der Justizvollzugsanstalt Leipzig. Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) räumte nach dem Tod al-Bakrs Versäumnisse ein.