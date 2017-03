EZB belässt Leitzins trotz gestiegener Inflationsrate auf Rekordtief

Trotz gestiegener Inflation bleibt die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Nullzinspolitik: Sie beließ den Leitzins der Eurozone unverändert bei null Prozent, wie eine Sprecherin von EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Auch die beiden anderen wichtigen Zinssätze beließ die EZB auf dem bisherigen Stand.

Lagern Banken ihr Geld kurzfristig bei der EZB ein, statt es an Unternehmen zu verleihen, zahlen sie weiterhin einen Strafzins von 0,4 Prozent. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig.

Die EZB hatte den zentralen Zinssatz, zu dem sie Banken Geld leiht, fast auf den Tag genau vor einem Jahr auf den historisch niedrigen Wert von 0,0 Prozent gesenkt, um mit günstigem Kapital Konjunktur und Inflation anzukurbeln. Die Zentralbank stand zuletzt wieder in der Kritik, weil die Inflation in der Eurozone im Februar stark angezogen hatte. Sie lag verglichen mit dem Vorjahresmonat bei zwei Prozent.

Die EZB sieht einen Wert von nahe, aber knapp unter zwei Prozent als ideal an. Bei dieser Marke sieht sie die Preisstabilität gewahrt.