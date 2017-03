EZB hält trotz gestiegener Inflation an Nullzinspolitik fest

Sparer haben angesichts der anziehenden Inflation und niedriger Zinsen weiterhin das Nachsehen: Die Europäische Zentralbank (EZB) entschied am Donnerstag, den Leitzins der Eurozone auf dem historischen Tief von 0,0 Prozent zu belassen und an ihrem Anleihekaufprogramm festzuhalten. Kritik an den Entscheidungen des EZB-Rats kam sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Politik.

Die EZB hatte den zentralen Zinssatz, zu dem sie Banken Geld leiht, fast auf den Tag genau vor einem Jahr auf den historisch niedrigen Wert von 0,0 Prozent gesenkt, um mit günstigem Kapital Konjunktur und Inflation anzukurbeln. Zuletzt stand die Zentralbank aber unter Druck, angesichts der im Februar stark angezogenen Inflation die Nullzinspolitik zu lockern.

Die Inflation der Eurozone lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei zwei Prozent. In Deutschland zogen die Verbraucherpreise im Februar im Vergleich sogar um 2,2 Prozent an. Die EZB strebt eine Inflation von knapp unter zwei Prozent an, bei dieser Marke sieht sie die Preisstabilität gewahrt.

EZB-Präsident Mario Draghi sagte auf seiner Pressekonferenz, der EZB-Rat werde angesichts schwankender Energie- und Nahrungsmittelpreise durch kurzfristige Entwicklungen "hindurchsehen". Das Gremium wolle sichergehen, es mit einer langfristigen Anpassung der Inflationsrate zu tun zu haben. "Und das sehen wir noch nicht." Die Inflation werde in diesem Jahr 1,7 Prozent betragen, fuhr Draghi fort. Im nächsten Jahr könnte sie demnach bei 1,6 Prozent liegen.

Auch die beiden anderen wichtigen Zinssätze beließ die EZB auf dem bisherigen Stand. Lagern Banken ihr Geld kurzfristig bei der EZB ein, statt es an Unternehmen zu verleihen, zahlen sie weiterhin einen Strafzins von 0,4 Prozent. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig.

Die EZB hob am Donnerstag zudem ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum leicht an: In diesem Jahr werde ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Eurozone um 1,8 Prozent erwartet, im kommenden Jahr werde die Wirtschaft voraussichtlich um 1,7 Prozent wachsen, sagte Draghi. Damit erhöhte die EZB ihre Prognosen leicht. Zuvor war sie von einem Wachstum von 1,7 Prozent für dieses und 1,6 Prozent für nächstes Jahr ausgegangen.

Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) kritisierte die EZB-Entscheidung. Wenn Draghi an den Anleiheaufkäufen und der Nullzinspolitik festhalte, "enteignet er die Sparer in Deutschland", sagte er der "Bild"-Zeitung vom Freitag. Er forderte ihn zu einer Kursänderung und zu einer Zinswende auf.

Auch der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts ifo, Clemens Fuest, forderte ein Umdenken der EZB. Für 2017 werde in Deutschland und im Euroraum eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent erwartet. Das spreche für einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik. Die EZB "sollte nun den Fuß vom Gaspedal nehmen" und ihre Anleihekäufe ab Mai um monatlich zehn Milliarden Euro verringern, erklärte er.