Facebook lenkt nach Kritik an Löschung von berühmtem Kriegsfoto ein

Facebook hat nach massiven Zensurvorwürfen im Zusammenhang mit einem weltberühmten Foto aus dem Vietnamkrieg eingelenkt: Das Bild eines nackt vor einem Napalm-Angriff fliehenden Mädchens werde fortan nicht mehr von den Seiten der Nutzer gelöscht, teilte das Online-Netzwerk am Freitag mit. Das Foto sei ein wichtiges historisches Dokument und dürfte daher wieder auf Facebook geteilt werden.

Die Richtlinien würden nun angepasst, so dass das Bild in den kommenden Tagen wieder hochgeladen werden könne, erklärte ein Facebook-Sprecher in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP.

Das Foto war unter anderem von den Facebook-Profilen der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg und Norwegens größter Zeitung "Aftenposten" entfernt worden - angeblich wegen zu viel Nacktheit. Das bekannte Bild zeigt die Vietnamesin Kim Phuc, die während des Vietnamkriegs als Neunjährige nackt und vor Schmerzen schreiend vor einem US-Napalm-Angriff flüchtet. Der Fotograf Nick Ut wurde für die Aufnahme mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.