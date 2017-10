Fahrzeug erfasst vor Londons Naturhistorischem Museum mehrere Fußgänger

Vor dem Naturhistorischen Museum in London hat ein Fahrzeug am Samstag mehrere Fußgänger erfasst und verletzt. Nach dem Vorfall in dem bei Touristen beliebten Stadtteil im Zentrum der britischen Hauptstadt sei ein Mann festgenommen worden, teilte Scotland Yard mit. Ein Polizeisprecher sagte, es sei zu früh, um von einem möglichen Terrorakt zu sprechen. Eine Augenzeugin sprach unter anderem von einen verletzten kleinen Jungen.

Es werde angenommen, dass bei dem Vorfall im Stadtteil South Kensington mehrere Fußgänger verletzt worden seien, hieß es in einer ersten Mitteilung der Polizei. Vor Ort sei ein Mann festgenommen worden, "Umstände und Motiv" würden nun untersucht. Ein Sprecher des Naturhistorischen Museums bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, vor dem Eingang an der Exhibition Road habe ein Fahrzeug mehrere Passanten erfasst.

Ein Augenzeuge sagte AFP, eine Polizistin habe plötzlich den Menschen zugerufen, sie sollten wegrennen "und alle sind in Panik geflüchtet, viele Menschen haben geschrien". Auch ein AFP-Journalist sah vor Ort Menschen, darunter einige Familien mit Kindern, in verschiedene Richtungen laufen und hörte Schreie.

Eine Augenzeugin, deren Name nur mit Katy angegeben wurde, sagte dem Londoner Radiosender LBC, sie habe zwei Verletzte gesehen - einen am Bein verletzten kleinen Jungen und eine regungslose Frau.

Ein Polizeisprecher sagte, vorläufig werde die Tat nicht als terroristische Handlung eingestuft. Ein im Kurzmitteilungsdienst Twitter verbreitetes Foto zeigt auf der Exhibition Road einen am Boden liegenden Mann, den mehrere Männer festhalten. Dahinter ist ein verbeultes Auto zu sehen.

Nach dem Vorfall im Stadtteil South Kensington waren bewaffnete Sicherheitskräfte und Rettungsdienste an Ort und Stelle im Einsatz, wie Augenzeugen berichteten. Die Umgebung wurde weiträumig abgeriegelt.

Die britische Premierministerin Theresa May ließ sich über den Vorfall auf dem Laufenden halten, wie Downing Street mitteilte. Großbritannien wurde in diesem Jahr bereits fünf Mal Ziel eines Anschlags - vier Mal in London und ein Mal in Manchester. Dabei wurden insgesamt 35 Menschen getötet.

Bei drei der Attacken in London wurde ein Fahrzeug absichtlich in Fußgänger gesteuert. Wegen der Terrorgefahr gibt es in Großbritannien strenge Sicherheitsvorkehrungen.