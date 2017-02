Fall Yücel soll Thema im Bundestag werden - Linke beantragt Aktuelle Stunde

Der Fall des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel soll auch den Bundestag beschäftigen: Die Linksfraktion will für die kommende Woche eine Aktuelle Stunde zu dem Fall des deutsch-türkischen Journalisten beantragen, wie Fraktionssprecher Michael Schlick am Dienstag mitteilte. Konkret soll es demnach um die Haltung der Bundesregierung zu Yücel und den anderen inhaftierten Journalisten in der Türkei gehen.

Der für die "Welt" arbeitende Yücel wurde nach Angaben der Zeitung wegen Aufwiegelung der Bevölkerung und Terrorpropaganda in Haft genommen. Der Journalist hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt. Nach knapp zweiwöchigem Polizeigewahrsam wurde am Montagabend Untersuchungshaft angeordnet.

Wegen des Falls Yücel sollte nach Ansicht von FDP-Parteichef Christian Lindner die Bundesregierung nun Auftritte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland verhindern. "Nach dieser Entscheidung der eben nicht mehr unabhängigen Justiz in der Türkei halte ich auch Auftritte des Präsidenten Erdogan in Deutschland für ausgeschlossen. Die Bundesregierung kann und muss das verhindern", sagte Lindner der "Heilbronner Stimme" (Mittwochausgabe).

Mitte Februar hatte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim bei einer Großveranstaltung in Oberhausen für die Verfassungsreform geworben, die Erdogans Macht stärken würde. Yildirim hatte angekündigt, auch der Staatschef wolle nach Europa kommen, um für das Präsidialsystem zu werben.