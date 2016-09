Farc-Rebellen in Kolumbien eröffnen Konferenz zur Absegnung des Friedensvertrags

Die kolumbianischen Farc-Rebellen haben eine einwöchige Konferenz eröffnet, bei der das historische Friedensabkommen mit der Regierung gebilligt werden soll. Mit dem Abkommen sei "definitiv klargestellt, dass es in dem Konflikt weder Gewinner noch Verlierer" gebe, sagte Farc-Anführer Timoleón Jiménez alias Timochenko am Samstag bei der Eröffnung ihrer zehnten nationalen Konferenz in Llanos del Yari im Südosten des Landes.

Es ist das erste Mal, dass die linksgerichteten Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) bei einer ihrer Versammlungen nicht über den Kampf gegen die kolumbianische Regierung diskutieren, sondern über den Frieden. Timochenko appellierte an die rund 200 stimmberechtigten Delegierten, den im August geschlossenen Friedensvertrag zu ratifizieren. "Das Schicksal Kolumbiens liegt in euren Händen", sagte er. Timochenko hatte sich seit seinem Antritt als Farc-Kommandeur 2011 für ein Friedensabkommen eingesetzt.

Die Farc kämpfte seit 1964 gegen Großgrundbesitzer und die Regierung des lateinamerikanischen Landes. In dem Konflikt, in den auch andere Guerillagruppen, rechte Paramilitärs, die Armee und die Drogenmafia verwickelt waren, wurden mehr als 260.000 Menschen getötet, 45.000 Menschen gelten als vermisst. Sieben Millionen Menschen wurden durch den Konflikt in die Flucht getrieben.

Am 24. August einigten sich die Farc und die kolumbianische Regierung nach jahrelangen Verhandlungen in Havanna auf ein Friedensabkommen. Seit dem 29. August ist ein Waffenstillstand in Kraft. Am 2. Oktober soll die kolumbianische Bevölkerung in einem Referendum über den Vertrag abstimmen.