Fast 70 Tote bei schwerem Unfall auf Kraftwerksbaustelle in China

Bei einem schweren Unglück auf der Baustelle eines Kraftwerks in China sind nach staatlichen Medienberichten mindestens 67 Menschen ums Leben gekommen. Vor Ort hieß es am Donnerstag, ein Arbeiter werde noch vermisst, außerdem gebe es zwei Verletzte. Auf der Anlage in Fengcheng in der zentralen Provinz Jiangxi stürzte die Plattform eines Kühlturms in die Tiefe und begrub zahlreiche Arbeiter unter sich.

Bilder von der Baustelle zeigten eine graue Masse von Betonplatten, Stahlträger und verbogene Metallteile. Einsatzkräfte mit Helmen und Neonoveralls brachten Tote auf Tragen weg vom Unglücksort. An den Bergungsarbeiten waren nach Angaben der Provinzfeuerwehr 32 Feuerwehrwagen und mehr als 200 Soldaten beteiligt.

Der Bau von zwei 1000-Megawatt-Kraftwerken begann im Juli und soll nach bisheriger Planung Anfang 2018 abgeschlossen sein. Die Kosten für die Ausweitung der Anlage wurden auf umgerechnet eine Milliarde Euro veranschlagt.

In China sind schwere Unfälle im Industriesektor keine Seltenheit, da vielerorts die Sicherheitsstandards unzureichend sind. Im August waren bei der Explosion einer Hochdruckdampfleitung in einem Kohlekraftwerk der Stadt Dangyang in der benachbarten Provinz Hubei 21 Menschen getötet worden. Im Juni wurden mehr als 130 Menschen nach einer Verseuchung durch Chemikalien aus einer Fabrik in der östlichen Provinz Shandong ins Krankenhaus eingeliefert. Im August 2015 waren durch heftige Explosionen in einem Chemikalienlager in der östlichen Hafenstadt Tianjin 165 Menschen ums Leben gekommen.