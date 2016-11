FBI bringt Clinton noch stärker in Bedrängnis

Weniger als eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl bringt das FBI die Demokratin Hillary Clinton noch stärker in Bedrängnis. Die Bundespolizei veröffentlichte einen alten Untersuchungsbericht zu einem umstrittenen Gnadenerlass von Ex-Präsident Bill Clinton für einen Steuerflüchtling - dessen Ex-Frau hatte großzügig an die Demokraten gespendet. Das Clinton-Lager, bereits wegen der neuen FBI-Untersuchung zur E-Mail-Affäre unter Druck, warf dem FBI erneut Wahlkampf-Einmischung vor.

Das FBI stellte den 129-seitigen Bericht von 2005 am Montag ins Internet und gab die Veröffentlichung am Dienstag über den Onlinedienst Twitter bekannt. Die Unterlagen seien "gemäß der Standardprozedur automatisch und elektronisch veröffentlicht worden", weil es dazu Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz gegeben habe, erklärte die Behörde.

Ex-Präsident Clinton hatte den in die Schweiz geflohenen Börsenmakler Marc Rich am 20. Januar 2001 begnadigt, dem letzten Tag seiner Präsidentschaft. Dies löste damals Argwohn aus, weil Richs Ex-Frau an die Vorgänger-Organisation der Clinton-Stiftung und die Demokratische Partei gespendet hatte. Bei der Begnadigung seien "offenbar die Standards und Verfahren für Amnestien nicht eingehalten worden", heißt es in dem FBI-Bericht. Auf die Einleitung eines formellen Ermittlungsverfahrens wurde damals jedoch verzichtet.

Der für Hillary Clinton denkbar ungünstige Zeitpunkt der Veröffentlichung sorgte in ihrem Lager umgehend für Kritik. Dies sei ein "seltsamer" Vorgang, sagte ihr Sprecher Brian Fallon.

Bei den Demokraten herrscht bereits wegen Clintons E-Mail-Affäre Nervosität. Als Außenministerin hatte sie regelwidrig private und damit nicht sonderlich geschützte Server für ihre dienstliche Kommunikation genutzt. FBI-Chef James Comey nahm die Untersuchungen dazu, die im Juli ohne juristische Konsequenzen für Clinton beendet worden waren, am Freitag überraschend wieder auf, nachdem tausende Mails aus der damaligen Zeit neu aufgetaucht waren.

Präsident Barack Obama, der den Republikaner Comey vor drei Jahren auf seinen Posten berufen hatte, ließ eine kritische Haltung zu dessen Vorgehen durchblicken. Es gebe eine "Norm", wonach Untersuchungen nicht auf der Basis von "Andeutungen" und "unvollständiger Information" geführt werden sollten, sagte er der Website "NowThisNews".

Clintons Rivale Donald Trump nutzt die Steilvorlage und hat in den Umfragen seither weiter aufgeholt. In dem von der Website "realclearpolitics" errechneten Durchschnitt der jüngsten Befragungen liegt die Demokratin zwar landesweit weiter vorn, ihr Vorsprung ist aber auf nur 1,7 Punkte geschmolzen.

Entschieden wird das Rennen allerdings de facto in einzelnen Bundesstaaten, die auf der Kippe zwischen den Kandidaten stehen. In "swing states" wie Pennsylvania und Virginia liegt Clinton laut "realclearpolitics" weiter relativ klar in Führung, in Ohio und Florida sieht es dagegen enger aus.

Trump muss vor allem in Florida unbedingt gewinnen, wenn er die 270 Stimmen zusammenbringen will, die im Wahlkollegium für die Kür zum Präsidenten gebraucht werden - Clinton hingegen kann womöglich auch ohne einen Sieg in Florida wie auch in Ohio über diese Schwelle kommen.

Laut einer neuen Umfrage des TargetSmart-Instituts, das Frühwähler in Florida befragte, liegt die Demokratin im "Sonnenschein-Staat" bei 48 Prozent und damit deutliche acht Punkte vor Trump. Der Umfragenschnitt von "realclearpolitics" sieht hingegen den rechtspopulistischen Immobilienmilliardär dort mit einem Punkt vorn. In Ohio hat er demnach einen Vorsprung von 2,5 Punkten.

Trump gab sich bereits siegesgewiss. "Wir werden gewinnen", sagte er in Eau Claire im Bundesstaat Wisconsin. "Wir legen überall zu." Clinton versuchte, mit gezielten Appellen an Wählerinnen aus der Defensive zu kommen. Mit seinen frauenverachtenden Äußerungen habe sich Trump als "charakterlich ungeeignet" für das Präsidentenamt erwiesen, sagte sie in Fort Lauderdale in Florida.