FBI-Chef wegen Ankündigung zu Clinton-Skandal unter Druck

Wegen seiner Bekanntgabe neuer Untersuchungen zur E-Mail-Affäre der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ist FBI-Chef James Comey unter massiven Druck geraten. Die Demokraten warfen ihm möglichen Gesetzesbruch vor, das Weiße Haus ließ am Montag Distanz zum Chef der Bundespolizei erkennen. Die neuen Entwicklungen in der Affäre haben die Kampagne der Demokratin in Turbulenzen gestürzt. In den Umfragen ist ihr Vorsprung vor dem Republikaner Donald Trump weiter geschrumpft.

Politiker der Demokraten warfen Comey, der Republikaner ist, Einmischung in den Wahlkampf vor. Der Chef der Bundespolizei habe mit seinem "parteipolitisch motivierten Vorgehen" womöglich das Gesetz gebrochen, schrieb der Anführer der Demokraten im Senat, Harry Reid, in einem Brief. Er bezog sich auf den "Hatch Act" - das Gesetz verbietet dem FBI ausdrücklich die Wahlbeeinflussung.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, sagte, er wolle Comey "weder verteidigen noch kritisieren". Er verwies aber auch auf die "alte Tradition" der Ermittlungsbehörden, wonach zu laufenden Untersuchungen möglichst nichts publik gemacht werden solle - dies ließ sich durchaus als indirekte Kritik am FBI-Chef interpretieren. Comey war vor drei Jahren von Präsident Barack Obama ernannt worden.

Laut CNN waren die strittigen Mails schon vor Wochen vom FBI entdeckt worden. Comey, der die Untersuchungen zur Mail-Affäre eigentlich längst abgeschlossen hatte, gab ihre Wiederaufnahme am Freitag in einem Brief an Parlamentarier bekannt. Dabei soll er laut US-Medienberichten die dringende Empfehlung aus dem ihm übergeordneten Justizministerium in den Wind geschlagen haben, dies zu unterlassen.

Clinton hatte in ihren vier Jahren als Außenministerin unter Verstoß gegen die geltenden Regeln private und somit nicht sonderlich geschützte Server für ihre dienstliche Kommunikation genutzt. Comey erteilte ihr dafür im Juli eine scharfe Rüge, sah aber keinen Hinweis auf strafbares Verhalten. Das Justizministerium verzichtete daraufhin auf ein Ermittlungsverfahren.

Ob die nun aufgetauchten Mails den FBI-Chef veranlassen könnten, seine damaligen Schlussfolgerungen zu revidieren, ist völlig offen. Nach US-Medienberichten erlangte die Bundespolizei erst am Sonntag den erforderlichen Durchsuchungsbefehl, um die Mails zu überprüfen.

Sie waren laut Medienberichten auf einem Laptop des wegen eines Sex-Skandals zurückgetretenen Abgeordneten Anthony Weiner gefunden worden. Weiner hatte das Gerät demnach zusammen mit seiner Noch-Ehefrau, der Clinton-Vertrauten Huma Abedin benutzt. Gegen Weiner ermittelt das FBI wegen mutmaßlicher Sex-Botschaften an eine 15-Jährige.

Abedin, die inzwischen von Weiner getrennt lebt, ist seit der Bekanntgabe der neuen Untersuchungen zur Mail-Affäre abgetaucht. Die 40-Jährige war auch am Montag nicht im Wahlkampftross der Kandidatin dabei.

Clinton zeigte sich bei einem Auftritt im heftig umkämpften Bundesstaat Ohio überzeugt, dass die aufgetauchten Mails keine neuen Erkenntnisse liefern werden. Sie sei sich sicher, dass das FBI zu "der gleichen Schlussfolgerung" gelangen werde wie bei den vorherigen Untersuchungen. Ihre damalige Handhabung der Dienstmails bezeichnete die Demokratin erneut als "Fehler", den sie bedauere.

Trump hat angekündigt, im Falle seines Wahlsiegs einen Sonderermittler auf Clinton anzusetzen. In einer der TV-Debatten drohte er ihr sogar mit Gefängnis. Der Republikaner warnte am Montag bei einem Auftritt in Michigan vor einer "Verfassungskrise", sollte Clinton gewinnen. Sie wäre eine Präsidentin, der lange Ermittlungen "und wahrscheinlich ein Strafprozess" drohten, sagte er.

Jüngste Umfragen deuten auf ein enger gewordenes Rennen hin. Laut einer Befragung der Website "Politico" vom Wochenende liegt Clinton landesweit drei Prozentpunkte vor Trump. Eine Umfrage des Senders ABC News und der Zeitung "Washington Post" gibt der Demokratin einen nur noch hauchdünnen Vorsprung von einem Punkt.