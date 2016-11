FBI sieht auch in neu entdeckten E-Mails keine strafbaren Handlungen Clintons

Tiefes Aufatmen bei Hillary Clinton: In der E-Mail-Affäre hat die US-Bundespolizei auch in kürzlich neu entdeckter Korrespondenz keine Hinweise auf möglicherweise strafbare Handlungen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin gefunden. Dies erklärte FBI-Chef James Comey am Sonntag - zwei Tage vor der Wahl - in einem Schreiben an den Kongress. Die neuen Untersuchungen der Bundespolizei hatten Clinton unter Druck gesetzt, ihr Konkurrent Donald Trump hatte sie für massive Angriffe genutzt.

Seit der Entdeckung der neuen E-Mails habe das zuständige FBI-Team "rund um die Uhr gearbeitet", hieß es in dem Schreiben Comeys an den Kongress, das am Sonntag in Washington verbreitet wurde. "In diesem Prozess haben wir alle Kommunikation überprüft, die von oder für Hillary Clinton in ihrer Zeit als Außenministerin war." In der Folge dieser Überprüfungen bleibe das FBI bei seiner im Juli getroffenen Einschätzung, dass gegen Clinton wegen der Affäre kein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden solle.

Clinton hatte in ihren vier Jahren als Außenministerin unter Verstoß gegen die geltenden Regeln private und somit nicht sonderlich geschützte Server für ihre dienstliche Kommunikation genutzt. Comey erteilte ihr dafür im Juli eine scharfe Rüge, sah aber keinen Hinweis auf strafbares Verhalten. Das Justizministerium verzichtete daraufhin auf ein Ermittlungsverfahren.

Damit schien die Sache für Clinton ausgestanden, bis Comey vor gut einer Woche überraschend die Untersuchungen zu der Affäre wieder aufnahm. Er begründete dies mit dem Auftauchen neuer E-Mails, die anscheinend "relevant" seien. Das Vorgehen des FBI-Chefs, der den Republikanern angehört, hatte das demokratische Lager erzürnt.

Auch Präsident Barack Obama, der Comey vor drei Jahren auf seinen Posten berufen hatte, ließ eine kritische Haltung zu dessen Vorgehen durchblicken. Es gebe eine "Norm", wonach Untersuchungen nicht auf der Basis von "Andeutungen" und "unvollständiger Information" geführt werden sollten, sagte er der Website "NowThisNews" und nahm seine Parteifreundin Clinton damit in Schutz.

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Trump nutzte dagegen die Steilvorlage des FBI für massive Angriffe, in denen er seiner Konkurrentin unter anderem die Eignung für das höchste Amt absprach. Seit Bekanntwerden der neuen Untersuchungen hat er in den Umfragen aufgeholt, Clintons Lager wurde zusehends unruhig.

Entsprechend erleichtert reagierten die Demokraten nun auf die Entlastung ihrer Kandidatin: "Wir sind glücklich, dass dieses Thema erledigt ist", sagte Clinton-Sprecherin Jennifer Palmieri. Ihr Lager sei immer überzeugt gewesen, dass das FBI zu dieser Schlussfolgerung kommen werde.

Die Entlastung kam gerade einmal zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl - und damit für Clinton zu einem äußerst passenden Zeitpunkt. In dem von der Website "realclearpolitics" errechneten Durchschnitt der aktuellsten Umfragen lag sie am Sonntag landesweit rund zwei Prozentpunkte vor Trump. Die letzte Erhebung des Senders NBC News und des "Wall Street Journal" sah die Demokratin bei 44 Prozent - vier Prozentpunkte vor dem Republikaner. Eine Umfrage von ABC News und " Washington Post" gab Clinton sogar einen Vorsprung von fünf Prozentpunkten.

Allerdings sind diese landesweiten Zahlen nicht allein entscheidend. Denn in einigen Schlüsselstaaten könnte es richtig knapp werden: Laut einer Umfrage für den Sender CBS lag Trump in Ohio mit 46 Prozent einen Prozentpunkt vor Clinton, in Florida lagen beide mit 45 Prozent gleichauf. Im Endspurt des Wahlkampfes richteten beide Rivalen am Sonntag deshalb sämtliche Kräfte auf besonders hart umkämpfte Bundesstaaten und reihten dort Auftritt an Auftritt.