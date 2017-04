FDP beendet Bundesparteitag mit Beschluss des Wahlprogramms

Die FDP beendet ihren dreitägigen Bundesparteitag am Sonntag in Berlin (ab 09.00 Uhr) mit dem Beschluss ihres Programms für die Bundestagswahl. Die Liberalen setzen für den Wahlkampf besonders auf die Themen Bildung und Digitalisierung. Nach der Wahlschlappe 2013 will die FDP bei der Wahl im September wieder in den Bundestag einziehen.

Am Samstag hatten sich die Delegierten mehrheitlich dafür ausgesprochen, die doppelte Staatsbürgerschaft auf drei Generationen zu beschränken. Nach kontroverser Debatte stimmten die Delegierten am Samstag in Berlin mehrheitlich für einen entsprechenden Antrag der Parteispitze.