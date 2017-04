FDP-Chef Lindner wirft großer Koalition Jahre des Stillstands vor

FDP-Chef Christian Lindner hat der großen Koalition Stillstand und Untätigkeit besonders in der Steuerpolitik vorgeworfen. Der deutsche Staat schwimme aufgrund von jahrelanger Tatenlosigkeit und niedrigen Zinsen im Geld, sagte Lindner am Freitag auf dem FDP-Bundesparteitag in Berlin. Bis 2021 erwarte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) jährliche Mehreinnahmen von 110 Milliarden Euro.

Schäuble gönne den Bürgern aber "nicht einen Cent zusätzlich", kritisierte Lindner und forderte Steuererleichterungen. "Wenn er jetzt 15 Milliarden Euro Entlastung ins Schaufenster stellt, heißt das, dass mindestens 30 bis 40 Milliarden möglich sind."

Der FDP-Chef warf der großen Koalition aus Union und SPD vor, trotz einer großen Mehrheit im Bundestag nicht nur keine großen Probleme gelöst zu haben, "sondern sie hat neue große Probleme geschaffen, weil sie nichts getan hat". Die vergangenen vier Jahre seien von "Stillstand" geprägt gewesen und somit verlorene Jahre, sagte Lindner. "Wie ein Schlafwandler bewegt sich Deutschland in der Komfortzone."

Lindner soll am Freitag als FDP-Vorsitzender wiedergewählt werden, bei seiner etwa 75-minütigen Rede wurde er mehrfach von dem Beifall der rund 660 Delegierten unterbrochen. Die Partei will auf dem dreitägigen Parteitag zudem ihr Wahlprogramm beschließen, mit dem sie für einen Wiedereinzug in den Bundestag werben will.