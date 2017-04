FDP setzt Parteitag mit Beratung des Wahlprogramms fort

Die FDP setzt ihren Bundesparteitag in Berlin am Samstag mit der Beratung des Programms für die Bundestagswahl fort (09.00 Uhr). In dem Entwurf fordert die FDP unter anderem eine Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt unter Federführung eines neuen Digitalministeriums. Das Asylrecht soll durch einen "vorübergehenden humanitären Schutz" für Kriegsflüchtlinge ergänzt werden. Auf dem Programm steht zudem eine Rede von Generalsekretärin Nicola Beer.

Am ersten Tag des FDP-Kongresses hatten die rund 660 Delegierten den Parteivorsitzenden Christian Lindner mit 91 Prozent Zustimmung wiedergewählt. Der 38-Jährige will die Partei bei der Bundestagswahl im September zurück in den Bundestag führen. Der FDP-Parteitag endet am Sonntag.