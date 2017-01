Fernbusbahnhöfe im ADAC-Test schwach bewertet

Die Fernbusbahnhöfe in Deutschland können laut einem ADAC-Test nicht mit dem Boom der Branche Schritt halten. Es fehle meist an Informationsangeboten, auch an Regenschutz und in vielen Fällen an Barrierefreiheit, teilte der Automobilclub am Mittwoch in München mit. Von insgesamt zehn hoch frequentierten Bahnhöfen bekamen immerhin vier dennoch ein "gut", ein Bahnhof aber nur ein "mangelhaft" und zwei sogar ein "sehr mangelhaft".

Die Tester prüften im Juni und Juli die Fernbusbahnhöfe in Bremen, Dortmund, Göttingen, Hamburg, Hannover, Mannheim, München, Rostock, Stuttgart und Berlin. Schlechtester Busbahnhof ist demnach der in Göttingen, nur wenig besser sei der in Bremen. Es fehle beiden an elektronischen Anzeigen mit aktuellen Informationen, die Bussteige seien nicht vor Wetter geschützt, es gebe keinerlei Serviceeinrichtungen und dazu seien die Bahnhöfe nicht behindertengerecht.

Anders sei es beim Testsieger in Stuttgart. Dieser Busbahnhof sei komplett überdacht, Kunden würden mit mehrsprachigen elektronischen Anzeigen und Durchsagen sowie über eine eigene Internetseite informiert. Außerdem gebe es umfangreiche Serviceleistungen wie einen zentralen Ticket- und Infoschalter für mehrere Anbieter, Einkaufsmöglichkeiten, Wasch-, Dusch- und Babywickelplätze, ein Leitsystem für Sehbehinderte und ausreichend Parkmöglichkeiten.