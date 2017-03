Festgenommener in Herne als Marcel H. identifiziert

Bei dem in Herne festgenommenen Mann handelt es sich um den wegen Kindesmordes gesuchten 19-jährigen Marcel H. Der Festgenommene sei "zweifelsfrei als Marcel H. identifiziert", teilte die Polizei in Dortmund am späten Donnerstagabend mit. Der Verdächtige befinde sich im Polizeigewahrsam.

Eine vorherige Mitteilung, wonach in einer Wohnung in Herne zwei Leichen aufgefunden wurden, korrigierte die Polizei. Es sei nur eine Leiche gefunden worden. Diese sei männlich.

Die Polizei verschob in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bochum eine zunächst für Mitternacht anberaumte Pressekonferenz auf Freitagnachmittag.

Der Verdächtige hatte sich am Abend in einem Imbiss in Herne als der gesuchte Marcel H. zu erkennen gegeben. Daraufhin wurde die Polizei gerufen und der Mann ließ sich festnehmen.

Die Ermittler hatten in den vergangenen Tagen intensiv nach dem 19-Jährigen gesucht. Polizeihubschrauber, Spürhunde und ein Großaufgebot waren im Einsatz.

Der als Einzelgänger geltende H. wird verdächtigt, einen neunjährigen Nachbarsjungen am Montagabend im Keller eines Reihenhauses in Herne erstochen zu haben. Anschließend verlor sich die Spur des 19-Jährigen, der sich mit seiner Tat im sogenannten Darknet gebrüstet haben soll. Nach der Bluttat soll er Suizidabsichten angedeutet haben. Bei der Polizei gingen mehr als 1400 Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten ein.