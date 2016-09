Feuer in Portugal und Spanien weitgehend unter Kontrolle

Tausende Feuerwehrleute haben am Mittwoch in Portugal und Spanien weiter gegen mehrere Großbrände gekämpft, die auch zahlreiche Touristenorte bedrohten. Eines der zerstörerischsten Feuer loderte im Peneda-Geres-Nationalpark. "Alles Gras und Weideland ist verbrannt, es gibt keine Nahrung mehr für die Tiere im Park", sagte ein portugiesischer Behördensprecher. "Es ist eine Katastrophe für den Naturpark, den einzigen in Portugal, und für den Tourismus."

Das Feuer umzingelte auch zwei Dörfer, deren Evakuierung angeordnet wurde. "Wir sind auf allen Seiten von Flammen umgeben", berichtete die 71-jährige Eva dem portugiesischem Fernsehen, während sie mit einem Gartenschlauch gegen die Flammen kämpfte. "Die Polizei hat mich und meinen Mann aufgefordert, unser Haus zu verlassen, aber wir haben uns geweigert."

In Portugal und Spanien hatten in den vergangenen Tagen Temperaturen um die 40 Grad geherrscht, dabei waren unzählige Brände ausgebrochen, tausende Hektar Land fielen den Flammen zum Opfer. Auch wenn am Mittwoch die Temperaturen etwas fielen, wüteten in Portugal noch immer 80 Feuer, die aber nach Angaben des Zivilschutzamtes fast alle unter Kontrolle waren.

Auch an der spanischen Ostküste gelang es der Feuerwehr, einen großen Waldbrand nahe der Touristenhochburg Benidorm an der Costa Blanca zu zügeln. Wegen des Feuers waren 1400 Menschen evakuiert worden, die Polizei geht von Brandstiftung aus. Auch ein Feuer auf der Urlauberinsel Menorca konnte nach Angaben der Behörden in der Nacht zum Mittwoch unter Kontrolle gebracht werden.